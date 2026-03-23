최광익 강원교육감 예비후보 '골프고 설립' 공약 온라인 반응 뜨거워

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 최광익 강원도교육감 예비후보가 발표한 '강원골프고등학교 설립' 공약이 온라인에서 높은 관심을 받고 있다고 선거캠프 측이 23일 밝혔다.
캠프 관계자에 따르면 지난 19일 후보자 인스타그램 계정에 게시된 쇼츠 영상은 3일 만에 조회수 10만 회를 돌파했다. 다른 SNS 채널에서도 조회수가 꾸준히 증가하고 있는 것으로 전해졌다.
이 공약은 골프 유망주들이 훈련 시간 확보를 위해 방송통신고에 등록하거나 정규 교육과정 밖에서 활동하는 현실을 개선하겠다는 취지다. 오전에는 정규 교과 수업을 진행하고 오후에는 골프 전문 훈련을 병행하는 운영 방식을 구상했다. 설립 후보지는 원주 기업도시 또는 문막읍 일대다.
최광익 후보는 "운동과 학업을 병행할 수 있는 환경을 조성해 제2의 임성재, 김효주와 같은 인재가 강원에서 공교육 안에서 성장할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
이 공약은 최 후보가 지난 2월 3일 예비후보 등록 후 원주에서 처음 발표한 것이다.
onemoregive@newspim.com