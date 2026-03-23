완도해양치유센터, 한국관광공사 '우수 웰니스 관광지' 재지정

[완도=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 완도군은 완도해양치유센터가 한국관광공사로부터 '2026년 우수 웰니스 관광지'(자연치유 분야)로 재지정됐다고 23일 밝혔다.
한국관광공사는 전국 웰니스 관광지를 대상으로 웰니스 콘텐츠 적정성, 관광객 유치 실적, 운영체계, 관리 적절성, 발전 가능성 등을 종합 평가해 우수 관광지를 지정한다.
완도해양치유센터는 2023년 11월 국내 최초로 개관한 해양치유 전문 시설로 2024년에 처음 '우수 웰니스 관광지'로 선정됐다. 개관 이후 올해 2월 말 기준 방문객은 13만 명을 넘었다.
이번 재지정에서 센터는 ▲전문 운영 체계▲차별화된 해양치유 프로그램▲외국인 관광객 증가▲높은 이용자 만족도▲지역 관광자원 연계 상품의 우수성 등이 높은 평가를 받았다.
특히 완도의 청정 해양자원을 활용한 맞춤형 치유 프로그램과 전문 서비스 운영이 재지정의 주요 요인으로 꼽힌다.
군은 이번 성과를 계기로 완도해양치유센터를 해양치유산업의 핵심 거점이자 대한민국 대표 웰니스 관광지로 발전시킨다는 방침이다. 향후 ▲해양치유 관광상품 개발▲재방문 촉진 프로그램 운영▲단체·학교 대상 체험 확대▲국내외 마케팅 강화 등을 추진할 계획이다.
신우철 완도군수는 "우수 웰니스 관광지 재지정은 우리 군이 추진해 온 치유·웰니스·관광 정책의 결실"이라며 "이용객들의 치유 효과를 높이고 지역과 함께 성장하는 지속 가능한 관광 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.
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