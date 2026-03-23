교촌, '치밥' 승부수…궁중닭갈비볶음밥으로 사이드 강화

사이드 메뉴 확대…식사형 소비 트렌드 대응
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 교촌에프앤비가 신메뉴 '궁중닭갈비볶음밥'을 출시하며 사이드 메뉴 강화에 나섰다고 23일 전했다. 치킨과 함께 밥을 즐기는 '치밥' 소비 트렌드에 맞춰 한 끼 식사로도 활용 가능한 메뉴를 선보이며 고객 선택 폭을 넓히겠다는 전략이다.
이번에 출시된 '궁중닭갈비볶음밥'은 국내산 닭다리살에 교촌 특유의 매콤 간장소스를 더해 깊은 풍미와 불맛을 강조한 것이 특징이다. 여기에 넙적당면을 넣어 식감을 강화했으며, 치킨과 함께 즐길 경우 한 끼 식사로도 손색없는 구성으로 완성됐다.
함께 제공되는 '트리플레드소스'는 메뉴의 완성도를 높이는 요소다. 매콤함과 깔끔한 맛을 동시에 살려 마지막까지 부담 없이 즐길 수 있도록 했다. 해당 메뉴는 전국 교촌치킨 매장에서 배달 및 홀 주문으로 이용 가능하다.
교촌은 이번 신메뉴를 통해 기존 인기 사이드 메뉴인 '달걀듬뿍볶음밥'과 함께 라이스 메뉴 라인업을 강화한다는 계획이다. 단순 사이드를 넘어 식사형 메뉴 비중을 확대하며 매출 구조 다변화에도 나선다는 전략이다.
교촌에프앤비 관계자는 "궁중닭갈비볶음밥은 맛과 포만감을 동시에 만족시킬 수 있는 메뉴"라며 "앞으로도 교촌의 맛을 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 차별화된 메뉴를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com