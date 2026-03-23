삼성전자 노조, 전영현 부회장과 전격 회동…교섭 재개 주목

총파업 앞두고 대화 제안에 회동 성사

OPI 상한 폐지 놓고 노사 이견 여전

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문을 이끄는 전영현 삼성전자 대표이사 부회장이 노동조합에 대화를 제안하며 노사 교섭 재개에 나섰다. 5월 총파업을 앞두고 노사 간 긴장이 고조된 상황에서 대화 국면 전환 가능성에 관심이 모인다.

◆ 전영현 "직원 불만 인지"…대화 제안

23일 삼성전자 노조 공동투쟁본부에 따르면 전국삼성전자노동조합(전삼노)은 이날 전 부회장과 약 1시간30분간 면담을 진행했다.

[수원=뉴스핌] 김현우 기자 = 지난 18일 오전 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 '제57기 삼성전자 정기주주총회'에서 전영현 디바이스솔루션 부문장(부회장)이 인사말을 하고 있다. 2026.03.18 khwphoto@newspim.com

이번 회동은 전삼노가 이 회장 자택 앞에서 '쟁의행위 돌입 선포 기자회견'을 예고한 이후 사측이 면담을 제안하면서 성사됐다. 전삼노는 일정 발표 다음날 기자회견을 취소하고 대화에 응했다.

공동투쟁본부는 "전 부회장이 직원들의 불만을 인지하고 있으며 이를 해결하기 위해 노조와 대화의 자리를 마련했다고 밝혔다"며 "노사가 교섭을 재개해 논의하자는 의향을 전달했다"고 설명했다.

◆ OPI 상한 폐지 쟁점…교섭 재개 조건

노조는 교섭 재개의 전제 조건으로 초과이익성과급(OPI) 상한 폐지와 성과급 지급 기준의 투명화를 요구하고 있다.

공동투쟁본부는 "OPI 상한 폐지와 성과급 투명화가 반드시 선행돼야 한다는 점을 분명히 전달했다"고 밝혔다.

앞서 노조는 지난해 11월 초기업노조, 전삼노, 삼성전자노조동행 등 3개 노조로 공동교섭단을 구성해 약 3개월간 협상을 이어왔지만, OPI 상한 폐지를 둘러싼 입장 차로 협상이 결렬됐다.

전 부회장은 노조 요구에 대해 "입장을 검토하겠다"며 "DS부문 사업부 간 배분 방식에 대해 다양한 고민이 필요하다"고 언급한 것으로 전해졌다.

노조는 교섭이 재개되지 않을 경우 오는 5월21일부터 6월7일까지 총파업에 돌입한다는 계획이다. 다음달 집회를 열고 성과급 체계 개선을 요구하는 투쟁도 이어갈 방침이다.

kji01@newspim.com