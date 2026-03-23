도로공사 충북본부, 청년농업인 판로 돕는다…휴게소 내 청년농 생산 쌀 공급

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 한국도로공사 충북본부가 청년 농업인의 안정적인 판로를 위해 고속도로 휴게소에 유기농 쌀을 공급하는 업무 협약을 체결했다.
이 사업은 청년 농업인의 자립을 돕고 이용자에게 안전한 먹거리를 제공하는 상생 모델로 주목받고 있다.
도로공사 충북본부는 청년 농업인이 생산한 쌀의 고속도로 휴게소 판로 연계를 위한 '청년 농업인, 협업·상생의 길을 잇다' 업무 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.
이날 협약에는 한국도로공사 충북본부 외에 농촌진흥청 국립식량과학원, 충북본부 휴게소장 협의회, 청년 농업인 식량산업포럼 등 4개 기관·단체가 참여했다.
협약의 핵심은 고속도로 휴게소 인프라를 활용해 청년 농업인의 자립 기반을 마련하고 휴게소 이용자에게 신뢰할 수 있는 먹거리를 공급하는 것이다. 체결 직후 음성(양방향)·금왕(제천 방향) 등 3개 휴게소에 청년 농업인이 생산한 유기농 쌀이 시범적으로 공급된다.
품질 관리를 위해 저장 기간 1년 이내, 도정 후 14일 이내의 단일 품종 쌀만 엄선하여 공급할 계획이다. 충북본부는 이 사업으로 청년 농업인의 안정적인 수익원을 확보해 농촌 활력을 불어넣고, 휴게소 먹거리 신뢰를 높여 이용자 만족을 높일 것으로 기대하고 있다.
임종택 본부장은 "미래 농업의 주역인 청년 농업인과의 협업은 사회적 가치를 실현하는 뜻깊은 발걸음"이라며 "고속도로 인프라를 적극 활용해 우리 농산물 경쟁력을 높이고 상생 가치를 확산하겠다"고 말했다.
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