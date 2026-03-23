미니쉬테크놀로지, 16기 수료생 33명 배출…미니쉬 네트워크 확대

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 헬스테크 기업 미니쉬테크놀로지는 23일 제16회 미니쉬코스를 통해 수료생 33명을 배출했다고 밝혔다. 누적 수료생은 총 375명이다.
미니쉬코스는 치아복구 솔루션 '미니쉬' 치료를 수행하기 위해 필수적으로 이수해야 하는 교육 과정이다. 생체모방이론(Biomimetics)을 기반으로 손상된 치아를 복구하는 치료 이론과 함께 프렙, 스캔, 본딩, 교합, 세팅, 원데이 치료 등 실습 과정으로 구성된다.
이번 교육은 3월 14~15일과 21~22일 서울 강남구 미니쉬치과병원과 신흥 교육장에서 진행됐다.
수료생은 임상 숙련도 평가와 자격 심사, 병원 시설 실사를 거쳐 '미니쉬프로바이더(MINISH Provider)'에 가입할 수 있다. 3월 기준 미니쉬프로바이더 치과는 한국 43곳, 일본 46곳, 미국 9곳, 캐나다 1곳 등 총 99곳이다.
글로벌 교육도 이어질 예정이다. 4월 16~18일에는 국내에서 일본인 치과의사를 대상으로 글로벌 미니쉬코스가 진행되며, 5월 8~10일에는 미국 캘리포니아주 오렌지카운티에서 미국인 치과의사를 대상으로 교육이 열린다.
미니쉬테크놀로지 관계자는 "미니쉬코스는 치료 기술뿐 아니라 치료 철학을 공유하는 과정"이라며 "자연 치아 보존에 대한 인식을 확대하고 관련 네트워크를 지속적으로 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com