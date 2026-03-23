전남교육청, 교권침해 대응 '사례집' 배포

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도교육청은 교권 침해로 어려움을 겪는 현장 교원을 보호하고 예방·대응 역량을 높이기 위해 '교육활동 침해 유형별 교육활동 보호 사례집'을 제작해 도내 각급 학교에 배부했다고 23일 밝혔다.
이번 사례집은 전남교육청 교권보호 변호사 5명이 집필했으며 실제 교육현장에서 발생한 침해 유형별 사례를 중심으로 구성됐다. 교원이 관련 상황에 직면했을 때 즉시 참고할 수 있는 실무형 자료로 현장 맞춤형 대응 절차를 제시하고 있다.
전남교육청은 이번 자료가 학생·학부모·교직원 등 교육공동체 모두가 활용할 수 있는 공통 참고서로 자리매김해 교육활동 침해에 대한 예방과 신속한 대처에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
도교육청은 교권 보호 강화를 위해 지역교권보호위원회 내 교사위원 비율을 확대하고, 교권 침해를 겪은 교원 및 교직 스트레스 고충 교원에 대한 상담 지원을 지속 추진 중이다. 또한 2026년 제도 개편 사항을 반영해 담당자 역량 강화 연수와 교장 대상 연수를 운영하고, '교육활동 보호 매뉴얼'과 '학교민원 처리 매뉴얼'을 보급해 현장 적용을 지원하고 있다.
전남교육청은 향후 교육 현장 의견과 제도 변화를 반영해 사례집을 지속적으로 보완·개정할 계획이다.
김광식 민주생활교육과장은 "사례집이 학교 현장에서 실질적으로 활용되도록 안내하고, 교권 보호와 예방을 위한 지원을 확대하겠다"며 "교육공동체의 존중 문화를 바탕으로 모든 교원이 안전하게 교육활동에 전념할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.
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