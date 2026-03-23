민주당 제천지역 공천 심사 결과 당내 경쟁 격화 예상

시의회 선거구 대부분 2~3인 치열한 경선 예고
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =전국동시 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 충북도당 공직선거후보자추천관리위원회가 제천지역 광역·기초의원 후보자 2차 심사 결과가 확정됨에 따라 제천 선거 구도가 본격 윤곽을 드러내며 당내 경쟁이 격화될 전망이다.
충북도의회 제천 제1선거구는 김홍철·양순경 후보 간 2인 경선으로 확정됐다.
제2선거구는 앞서 1차 심사에서 권오규 후보가 단수 추천된 상태를 유지한다.
제천시의회 선거구는 대부분 경선 체제로 정리됐다.
가선거구는 박찬희·안병기 후보가 2인 경선을 통해 1명이 최종 공천받는다.
나선거구는 김병권·정미녀 후보가 2인 경선을 치러 2명이 추천된다.
다선거구는 김영중·원승희·유일상 후보 간 3인 경선으로 2명이 공천되며, 마선거구도 문교영·배동만·이정현 후보 간 3인 경선으로 2명이 추천된다.
라선거구는 김태호·신동윤 후보 간 2인 경선으로 2명이 공천받는 구조다.
이번 2차 심사 결과의 특징은 충북도의회 제천 제2선거구를 제외하고 단수 추천이 사실상 없다는 점이다.
대부분 선거구가 2~3인 경선 구도로 재편되면서 공천 과정에서 본선급 치열한 경쟁이 예상된다.
지역 정가의 한 관계자는 "공천 단계부터 경쟁이 격화되면서 후보 간 정책과 조직력이 본격 시험대에 오른다"며 "경선 결과가 본선 판세에 직접 영향을 미칠 것"이라고 분석했다.
choys2299@newspim.com