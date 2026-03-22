[속보] 당정 "국내 복귀 계좌·개인투자용 선물환 매도상품 3월 중 출시"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 강준현 더불어민주당 수석대변인은 22일 국회서 열린 고위 당정협의 결과에 대해 브리핑했다. 그는 "시장교란 행위 관련, 무관용으로 엄단하고 자본시장 체질 개선을 지속 추진하기로 했다"며 "국내 복귀 계좌 및 개인투자용 선물환 매도상품의 3월 중 출시를 지원하고 후속입법을 신속히 완료하기로 했다"고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 강준현 더불어민주당 수석대변인은 22일 국회서 열린 고위 당정협의 결과에 대해 브리핑했다. 그는 "시장교란 행위 관련, 무관용으로 엄단하고 자본시장 체질 개선을 지속 추진하기로 했다"며 "국내 복귀 계좌 및 개인투자용 선물환 매도상품의 3월 중 출시를 지원하고 후속입법을 신속히 완료하기로 했다"고 밝혔다.
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