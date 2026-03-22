[속보] 당정 "추경안 규모 25조 수준...추가 국채 발행 없이 초과세수 활용"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 강준현 더불어민주당 수석대변인은 22일 국회서 열린 고위 당정협의 결과에 대해 브리핑했다. 그는 "금번 추경안은 추가 국채 발행없이 초과세수 활용해 국채나 외환시장 영향은 최소화할 예정"이라며 "규모는 25조원 수준이다. 당정은 국민 부담을 하루라도 빨리 덜어내기 위해 추경안이 국회 제출되면 최우선 처리하기로 했다"고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 강준현 더불어민주당 수석대변인은 22일 국회서 열린 고위 당정협의 결과에 대해 브리핑했다. 그는 "금번 추경안은 추가 국채 발행없이 초과세수 활용해 국채나 외환시장 영향은 최소화할 예정"이라며 "규모는 25조원 수준이다. 당정은 국민 부담을 하루라도 빨리 덜어내기 위해 추경안이 국회 제출되면 최우선 처리하기로 했다"고 밝혔다.
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