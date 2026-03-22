"60년 강원연극, 기록해야 미래 있다"…아카이브·연극제 발전 방향 논의

정은경·김혁수 발제, 이은경 토론…"실천 없는 논의는 이제 그만"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원연극 60주년과 2026년 강원연극제를 맞아 원주치악예술관에서 열린 '2026 강원연극발전포럼'에서 아카이브 구축의 시급성과 내년 대한민국 연극제를 통한 강원연극 발전 방향이 집중 논의됐다.

정은경 극단 무소에뿔 대표와 김혁수 용인문화재단 대표이사가 각각 발제를 맡았고, 이은경 연극평론가가 "논의에서 실천으로" 전환을 강하게 촉구했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주치악예술관에서 열린 2026 강원연극발전 포험에서 최지순 배우가 아카이브의 중요성에 대해 설명하고 있다. 2026.03.22 onemoregive@newspim.com

◆정은경 발제 '강원연극 60년과 아카이브의 필요성'

"창고에 묵혀져 있던 자료들이 존재의 의미를 찾는 순간 꽃이 됩니다. 강원연극 60년의 역사가 그 꽃이 될 수 있도록 지금 당장 아카이브를 시작해야 합니다."

아카이브연구소 문화이음 대표를 겸하고 있는 정은경 대표는 강원연극 60년의 의미를 되짚으며 체계적인 공연예술 아카이브 구축을 강력히 촉구했다. 1992년 춘천에서 연극을 시작한 정 대표는 30년 넘는 현장 경험을 바탕으로 아카이브 필요성을 절감하게 된 계기를 솔직하게 털어놨다.

그는 2021년 강원도립극단과의 협력 작업으로 그리스 비극 '안티고네'를 준비하며 국내 관련 자료를 수소문했지만 단 20초짜리 영상 한 편 외에는 아무것도 찾을 수 없었던 경험을 떠올렸다. "그렇게 공연이 많이 올려졌던 작품인데도 무대가 어떠했는지, 의상은 어떠했는지, 누가 출연했는지를 전혀 알 수 없었습니다. 이것이 대한민국 아카이브의 현실이었습니다."

정 대표는 자신을 연극의 길로 이끌었던 선배들이 지금 어디에 계신지 돌아보다 "계시지 않음"을 깨달은 순간도 아카이브 연구의 출발점이 됐다고 밝혔다. "그 따뜻한 선배님들의 인상, 목소리, 열정적인 활동들을 저는 기억할 수 있습니다. 그런데 내 후배들은 그 선배님들이 우리 지역에서 활동하셨다는 사실조차 기억할 수 있을까요."

강원도 내 30여 개 극단을 대상으로 아카이브 실태를 조사한 정 대표는 심각한 현실을 보고했다. 체계적인 자료 보관은커녕 개인 연락처 하나 남기지 못하고 활동을 마친 선배 연극인들이 상당수였다.

반면 작년 춘천 연극 60주년 아카이브 연구 과정에서는 뜻밖의 발견들도 이어졌다. 1960년대 초반 동아일보·경향신문 신춘문예에 등단한 극작가들이 춘천에서 활동했다는 사실, 50년 전 공연 대본 '석전(石戰)'의 발굴이 그것이다. "대한민국 공연예술 아카이브 전시보다 더 이전의 자료들이 강원도에 있었습니다."

그는 이날 김춘수의 시 '꽃'을 인용해 아카이브의 의미를 설명했다. "내가 그의 이름을 불러주기 전에는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다는 것처럼, 묻혀 있던 자료에 존재의 의미를 찾아줄 때 비로소 꽃이 됩니다."

정 대표는 강원 연극계에 세 가지를 제언했다. 첫째는 아카이브에 대한 인식 확장이다. "3년 전 기억도 잊히고 있다. 지금 당장의 기억부터 소중히 보존하는 것이 중요하다"고 말했다. 둘째는 민간 중심 아카이브 추진이다. "국가 중심의 아카이브를 기대할 때는 이미 지났다"며 강원도가 먼저 민간 중심의 아카이브를 시작할 것을 촉구했다. 셋째는 '강원공연예술 아카이브 센터' 설립이다.

영국 빅토리아 앤 알버트 뮤지엄, 독일 베를린 예술 아카데미, 뉴욕 공공 도서관, 일본 와세다대학교 연극박물관, 미국 ATAP 등 해외 우수 사례를 소개하며 "강원도이기 때문에 대한민국 연극계를 선도할 수 있는 아카이브 센터가 가능하다"고 강조했다.

'춘천연극 60년 아카이브전'.[사진=강원연극협회] 2026.02.23 onemoregive@newspim.com

◆김혁수 발제 '대한민국연극제 성공개최를 통한 강원연극 발전 방향'

"지역 연극 발전 포럼은 수십 년간 전국 곳곳에서 끊임없이 열렸습니다. 하지만 결과적으로 달라진 것은 없다고 해도 과언이 아닙니다."

김혁수 용인문화재단 대표이사(전 전국지역문화재단연합회 회장·문화예술학 박사)는 지역 연극 포럼의 한계를 정면으로 지적하면서도 "내년 강원도에서 열리는 대한민국 연극제야말로 강원연극 발전의 실질적 계기가 될 수 있다"고 역설했다.

김 대표는 "포럼을 통한 역사적 사실 검증과 가치 부여는 중요하지만, 그 결과가 미래를 향한 실질적 성과로 연계된 경우는 찾아보기 어렵다"고 진단했다. 그는 "막연히 가능하다고 주장하는 것이 아니라 실질적인 사례를 통해 강원 연극인들에게 과제를 던지고자 한다"며 2024년 용인에서 열린 대한민국 연극제를 그 근거로 제시했다.

김 대표는 1995년 지방자치제도 시행 이후 전국 140개 넘는 지역에서 문화재단이 탄생했지만 예술인들의 평가는 냉혹하다고 짚었다. "가장 큰 이유는 예술인 입장에서 문화재단을 통해 돌아오는 혜택도 사업도 미흡하다는 것"이라며 "문화재단이 온전히 받아들이기에는 불편한 진실들이 적지 않다"고 솔직하게 인정했다.

그럼에도 그는 문화재단이 연극제의 협력 파트너로 적극 나서야 한다고 강조했다. "지역민의 니즈를 잘 이해하고 홍보에서도 유리하며, 지역민의 적극적 동참을 유도할 수 있는 재단이 참여한다면 지역성과 축제성을 강화하는 데 시너지 효과를 낼 수 있다"고 밝혔다.

용인문화재단과의 협업 사례로는 체류형 축제인 '대한민국 대학연극제' 탄생을 들었다. 김 대표는 "단순한 경연이 아닌 축제로서 참여자뿐 아니라 관객에게도 문화적 시너지를 낸다는 것을 직접 확인했다"며 "강원문화재단·춘천문화재단과의 새로운 관계 정립을 적극 모색할 필요가 있다"고 제언했다.

◆이은경 토론 '논의만 하지 말고 이제는 실천할 때'

"이번 포럼이 단순한 논의에 머물지 않고 진정 실천을 위한 출발점이 되기를 진심으로 바랍니다."

월간 '한국연극' 편집주간 이은경 연극평론가는 "두 발제문의 핵심 화두가 논의에 머물지 않고 실제 실현될 수 있기를 기대하는 마음으로 이 글을 썼다"며 강원연극사 정립과 아카이브 구축을 위한 즉각적인 실천을 강력히 촉구했다.

이 평론가는 대한민국 연극제(구 전국연극제)가 지역연극 수준 향상, 시·도립극단 창단과 국제연극제 확산, 지역 연극인 교류, 관·연극인 이해증진, 공연장 확대, 지역 관객 문화 인식 증진, 지역 대학 연극학과 개설 등에 기여한 점을 인정했다. 다만 "여전히 운영 시스템의 문제점들은 반복적으로 지적되지만 개선의 속도는 너무도 느리다"고 지적했다.

그는 2011년 원주 제29회 전국연극제에서 공연 레퍼토리의 변화를 제안했던 기억을 소환했다. "서울 작가 비중이 여전히 높지만 15년이 지난 현재 지역 작가군이 두터워지고 창작 역량이 눈에 띄게 제고됐다"고 평가하며 "이러한 흐름을 주도한 것이 대한민국 연극제라고 해도 과언이 아니다"라고 밝혔다.

이 평론가는 정은경 대표의 발제를 들으며 "미처 알지 못했던 강원연극의 역사를 새롭게 알게 됐다"고 밝혔다. 국립극단이 1950년에 설립돼 영국 내셔널 씨어터(1963) 창단보다 10년 이상 앞서며 한국전쟁 중에도 공연을 멈추지 않은 역사를 상기시키며 "요즘 연극인들이 우리 연극에 대한 자부심이 상대적으로 적은 것은 이러한 역사를 모르기 때문"이라고 강조했다.

"아카이브가 열악한 것은 서울·지역 차이가 별로 없습니다. 라이브니스가 본질인 연극이기에 더욱 강조할 수밖에 없습니다."

이 평론가는 코로나 이후 영상 촬영이 익숙해지면서 민간 중심의 아카이브가 어느 정도 이루어지고 있지만 "더 시급한 것은 강원 연극사를 제대로 정리하는 것"이라고 말했다. 잃어버린 자료를 발굴하고 인터뷰로 빈 여백을 채우며 근대 이후의 연극사를 바로 세우는 작업이 필요하다는 것이다.

"이 순간에도 원로 선생님들은 돌아가시고, 귀한 자료들은 폐지로 사라지고 있습니다. 이러한 작업은 공공기관이 나서지 않는 한 민간 차원에서 전담하기는 어렵습니다."

이은경 평론가는 "내년 대한민국 연극제를 계기로 강원연극사를 바로 세우기 위한 적극적 실천이 있기를 기대한다"며 "내년 연극제를 준비할 시간이 많지 않다"고 거듭 강조했다.

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