[PGA] 임성재, 3R 단독 선두 유지... 와이어 투 와이어 우승 도전

발스파 3라운드 11언더파로 2타차 선두… 4년 5개월 만의 3승 조준

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 임성재가 발스파 챔피언십에서 3라운드까지 단독 선두를 지키며 와이어 투 와이어로 PGA 투어 통산 3승에 도전한다.

임성재는 22일(한국시간) 미국 플로리다주 팜하버 인니스브룩 리조트 앤드 골프클럽 코퍼헤드 코스(파71)에서 열린 PGA 투어 발스파 챔피언십 3라운드에서 버디 4개, 보기 2개로 2언더파 69타를 기록했다. 중간 합계 11언더파 202타를 적어낸 임성재는 9언더파 공동 2위 브랜트 스니데커, 데이비드 립스키를 2타 차로 따돌리고 사흘 연속 단독 선두를 유지했다. 1라운드 7언더파를 몰아쳐 리더보드 최상단에 오른 뒤 한 번도 선두를 내주지 않았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026.03.22 psoq1337@newspim.com

임성재는 지난 겨울 사회봉사 활동 중 손목 부상을 입어 시즌 출발이 늦어졌다. 부상 복귀 후 첫 두 대회인 아널드 파머 인비테이셔널과 더 플레이어스 챔피언십에서는 연속 컷 탈락했다. 발스파 챔피언십이 올 시즌 세 번째 출전 대회로, 그는 1라운드에서 7언더파를 몰아치며 완벽한 부활의 신호탄을 쏘아 올렸다.

립스키와 마지막 조에서 출발한 임성재는 전반에만 버디 3개를 낚아 단독 선두를 순항했다. 하지만 후반 단단해진 그린과 바람에 12번 홀(파4), 13번 홀(파3)에서 연속 보기를 범하며 잠시 공동 선두를 허용했다.

승부처는 역시 코퍼헤드 코스의 악명 높은 16~18번 홀, 일명 '스네이크 피트(Snake Pit·뱀 구덩이)'였다. 16번 홀(파4)에서 티샷이 왼쪽으로 휘어 나무를 맞고 숲속 카트길 옆에 멈춰 서는 위기를 맞았다. 드롭 시 오히려 라이가 더 불리해질 수 있다고 판단한 임성재는 카트길 위에서 그대로 샷을 선택해 공을 그린 주변으로 보낸 뒤 침착하게 파를 지켜냈다.

[플로리다 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 임성재가 22일(한국시간) PGA 투어 발스파 챔피언십 3라운드에서 18번 홀에서 버디를 잡고 주먹을 불끈 쥐고 있다. 2026.3.22 psoq1337@newspim.com

17번 홀도 파로 넘긴 그는 18번 홀(파4)에서 값진 버디를 추가, '스네이크 피트' 3개 홀에서 오히려 1타를 줄이며 2타 차 단독 선두로 3라운드를 마무리했다. 최종 라운드에서 우승컵을 들어 올리면 2021년 10월 슈라이너스 칠드런스 오픈 이후 약 4년 5개월 만에 PGA 투어 통산 3승을 달성하게 된다.

한국 선수들은 나란히 약진했다. 김성현은 3라운드에서 4타를 줄여 중간 합계 6언더파로 공동 6위까지 순위를 끌어올렸다. 김주형은 2타를 줄여 5언더파 공동 8위를 기록하며 톱10 진입을 노리게 됐다. 장타자 마르코 펜지와 메이저 챔피언 맷 피츠패트릭은 8언더파 공동 4위로 최종 라운드에 나선다.

[플로리다 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 김성현이 22일(한국시간) PGA 투어 발스파 챔피언십 3라운드에서 7번 홀에서 티샷한 뒤 공의 궤적을 주시하고 있다. 2026.3.22 psoq1337@newspim.com

이번 주 LPGA에서는 김효주가 무서운 상승세를 타고 와이어 투 와이어 우승을 눈앞에 두고 있다. 한국시간으로 23일 아침 한국 골프 사상 처음으로 PGA와 LPGA에서 한국 선수가 와이어 투 와이어 우승을 이루는 쾌거가 이뤄질 수 있다.

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