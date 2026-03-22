단종·금성대군 넋 깃든 은행나무, 국가산림문화자산 추진

영주 내죽리·경주 운곡서원 은행나무… 역사·스토리 결합된 산림자산 주목

경북도, 영화 흥행과 연계한 산림관광 활성화… 지역 방문객 유입 기대

[영주·경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 최근 1400만 관객을 돌파하며 흥행 열풍을 일으키고 있는 영화 '왕의 남자(왕사남)' 속 비운의 왕 단종과 그를 지키려 했던 금성대군의 서사가 깃든 '영주 내죽리 은행나무'와 '경주 왕신리 운곡서원 은행나무'를 국가산림문화자산으로 지정 추진한다.

국가산림문화자산은 산림청장이 지정하며, 산림 또는 산림과 관련되어 형성된 것으로서 생태·경관·정서적으로 보존할 가치가 큰 유형·무형의 자산을 말한다. 경북도 내에는 현재 16개소가 지정·관리되고 있다.

영화 '왕과 사는 남자(왕사남)' 속 비운의 왕 단종과 그를 지키려 했던 금성대군의 서사가 깃든 '영주 내죽리 은행나무'(위)와 '경주 왕신리 운곡서원 은행나무'.[사진=경북도]2026.03.22 nulcheon@newspim.com

'영주 내죽리 은행나무(영주시 순흥면 내죽리 98)'는 단종의 복위를 꾀하다 순절한 금성대군의 넋이 깃든 나무로 알려져 있다.

특히 조선 후기의 대표 실학자인 성호 이익의 문집인 '성호사설'에 따르면, 단종 폐위 이후 200년간 고사(枯死)했던 나무가 단종이 복위되고 금성대군을 비롯하여 희생된 마을 사람들의 넋을 기리는 제단을 쌓자 신비롭게도 은행나무가 새 잎을 피웠다는 이야기가 전해진다. 이에 마을 사람들은 나무의 신비로운 소생을 부활한 단종의 몸으로 믿었다. '왕사남'에서 묘사된 비극적인 서사가 고스란히 배어 있는 이 나무는 1982년 보호수로 지정돼 지금까지도 지역 주민들에게 수호신과 같은 존재로 여겨지고 있다.

또 같은 해 보호수로 지정된 '경주 왕신리 운곡서원 은행나무(경주시 강동면 왕신리 310)'는 금성대군과 함께 단종 복위를 모의하다 죽음을 맞이한 권산해의 후손인 권종락이 영주 내죽리 은행나무의 큰 가지 하나를 가지고 와 심은 것으로 전해지며, 그들의 충절이 서려 있다. 가을이면 서원 전체를 황금빛으로 물들이는 장관을 연출해, 역사적 의의는 물론 독보적인 경관 가치를 자랑한다.

경북도는 '왕사남' 열풍으로 급증하는 역사 관광 수요를 통해 지역에 방문객 유입을 확대하고, 지역의 산림 자원과 결합해 실질적인 지역 활성화를 도모한다는 계획이다.

최순고 경북도 산림자원국장은 "영화 '왕의 남자'를 통해 재조명된 충신들의 기개를 현장에서 직접 느낄 수 있도록 소중한 산림 자산을 보존할 것"이라며 "경북도를 단순한 관람을 넘어 역사적 스토리텔링이 결합된 산림 관광의 중심지로 선도해 나가겠다"고 말했다.

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