우상혁, 세계실내선수권 2ｍ26으로 공동 3위... 4회 연속 입상

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스마일 점퍼' 우상혁(29·용인시청)이 세계실내육상선수권대회에서 4회 연속 메달을 획득했다.

우상혁은 21일(한국시간) 폴란드 토룬 쿠야프스코-포모르스카 아레나에서 열린 2026 세계실내육상선수권 남자 높이뛰기 결선에서 2m26을 넘어 공동 3위에 올랐다. 2연패에는 실패했지만 2022년부터 이어진 실내 대회 메달 행진을 4회로 늘렸다. 우상혁은 이전 대회에서 2022년 베오그라드 금메달(2m34), 2024년 글래스고 동메달(2m28), 2025년 난징 금메달(2m31)을 기록했다.

[토룬 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 우상혁이 21일(한국시간) 2026 세계실내육상선수권 남자 높이뛰기 결선에 동메달을 획득한 뒤 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.3.21 psoq1337@newspim.com

우상혁은 2m17·2m22·2m26을 모두 1차 시기에 성공하며 안정적인 출발을 보였다. 그러나 2m30은 세 차례 시기 모두 바를 넘지 못했다. 1차 시기에서는 오른쪽 허벅지가 바에 닿았고 이후 두 번의 시도에서도 하체가 간발의 차로 걸렸다.

우승은 2m30을 1차 시기에 넘은 올레 도로슈크(우크라이나)에게 돌아갔다. 에리크 포르티요(멕시코)가 3차 시기에서 2m30을 성공해 은메달을, 자메이카의 레이먼드 리처즈가 우상혁과 함께 2m26으로 동메달을 차지했다.

일본의 신노 도모히로는 2m26을 2차 시기에 성공해 5위, 체코의 얀 스테펠라는 같은 기록으로 6위를 기록했다. 파리 올림픽 금메달리스트 해미시 커(뉴질랜드)와 은메달리스트 셸비 매큐언(미국)은 이번 대회에 불참했다.

[토룬 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 우상혁이 21일(한국시간) 2026 세계실내육상선수권 남자 높이뛰기 결선에 바를 넘고 있다. 2026.3.21 psoq1337@newspim.com

우상혁은 올 시즌 세 번째 대회에서 두 번째 메달을 얻었다. 지난달 체코 후스토페체 대회에서는 2m25로 4위에 그쳤지만 슬로바키아 반스카비스트리차 대회에서 2m30을 넘어 동메달을 땄다.

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