우상혁, 2ｍ30 넘고 3위…세계실내선수권 기준기록 통과

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= '스마일 점퍼' 우상혁(용인시청)이 시즌 두 번째 출전 대회에서 2ｍ30을 넘으며 2026 세계실내선수권 출전 기준을 충족했다.

우상혁은 25일(한국시간) 슬로바키아 반스카비스트리차에서 열린 2026 세계육상연맹 인도어 투어 실버 반스카비스트리차 실내높이뛰기 대회에서 2ｍ30을 기록해 3위에 올랐다. 이로써 3월 20일 폴란드에서 개막하는 2026 세계실내육상경기선수권대회 남자 높이뛰기 출전 기준기록(2ｍ30)을 넘어 출전권을 확보했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 우상혁이 지난해 9월 14일 도쿄 세계육상선수권 남자 높이뛰기 예선에서 바를 넘고 있다. 2025.9.14 psoq1337@newspim.com

이날 우상혁은 2ｍ12를 건너뛴 뒤 2ｍ17을 1차 시기에 성공했다. 2ｍ22에서 한 차례 실패했으나, 2ｍ26과 2ｍ28을 모두 1차 시기에 넘으며 흐름을 이어갔다. 2ｍ30에서는 두 차례 실패 뒤 3차 시기에서 바를 넘으며 3위를 확정했다. 이후 2ｍ32에 도전했지만 성공하지 못해 동메달로 대회를 마쳤다.

우승은 2ｍ32를 넘은 체코의 얀 슈테펠라가 차지했고, 일본의 신노 도모히로는 2ｍ30을 2차 시기에 성공해 2위에 올랐다.

경기 후 우상혁은 대한육상경기연맹을 통해 "올 시즌 두 번째 대회라 감각을 찾는 데 집중했다"며 "2ｍ30을 기록해 만족한다"고 밝혔다. 이어 "세계실내육상경기선수권까지 부족한 부분을 보완해 더 좋은 모습을 보여드리겠다"고 덧붙였다.

앞서 우상혁은 지난 8일 열린 세계육상연맹 실내 투어 실버 후스토페체 대회에서 2ｍ25로 4위를 기록했다.

zangpabo@newspim.com