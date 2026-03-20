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공군 첫 C-390 수송기, 브라질 상공 첫 비행…차세대 전략수송기 전력화 '신호탄'

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대형수송기2차 1호기 초도비행 성공… 2026년 전력화 '청신호'
26t 싣고 시속 870km로 나는 제트 수송기 C-390
엠브라에르, 한국을 아태 C-390 MRO 허브로 키운다

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 공군이 차세대 대형 수송기로 도입하는 브라질 엠브라에르(Embraer)의 C-390 '밀레니엄' 1호기가 현지에서 첫 비행에 성공했다. 공군의 대형수송기 2차 사업(LTA-II)이 본격적인 전력화 단계로 접어들고 있음을 알리는 '신호탄'이다.

엠브라에르는 20일(현지 시각) "대한민국 공군용으로 제작된 첫 번째 C-390 밀레니엄이 브라질 상파울루주 가비앙 페이쇼투 시험시설에서 초도 비행을 성공적으로 마쳤다"면서 "모든 초기 비행 평가 항목을 계획대로 완벽히 통과했다"고 밝혔다.

이번 비행은 기체의 기본 조종 특성과 기동성, 항공전자·엔진 등 핵심 비행 계통을 점검하는 단계다. 지난달 초 싱가포르 에어쇼에서 한국 공군 1호기가 최종 조립 단계에 들어갔다고 발표한 지 약 한 달 만에 초도 비행에 성공하면서, 2026년 인도를 목표로 한 사업 일정에도 청신호가 켜졌다는 평가가 나온다. 엠브라에르는 생산비행을 거쳐 한국 공군 요구에 맞춘 임무장비 통합과 세부 시험평가를 진행한 뒤 순차 인도에 나선다는 계획이다.

공군(ROKAF)용으로 제작된 첫 번째 C-390 밀레니엄이 브라질 상파울루 가비앙 페이쇼투 시설에서 초도 비행을 성공적으로 마쳤다. [사진=엠브라에르 제공] 2026.03.20 gomsi@newspim.com

방위사업청은 2023년 12월 '대형수송기 2차(LTA-II)' 사업에서 기존 C-130 계열의 후속 전력으로 엠브라에르 C-390을 최종 선정했다. 약 7100억 원 규모 예산을 투입해 총 3대를 도입하는 이번 사업에는 미 록히드마틴의 C-130J-30, 유럽 에어버스의 A400M 등 쟁쟁한 기종들이 도전장을 냈었다.

하지만 C-390이 성능·가격·국내 산업협력 조건에서 가장 높은 점수를 받으면서 최종 승자가 됐다. 이로써 한국은 브라질·포르투갈·헝가리·네덜란드 등에 이어 C-390 운용 대열에 합류하는 동시에, 아시아 최초의 C-390 도입국이 됐다.

C-390은 쌍발 터보팬(IAE V2500 계열) 엔진을 단 중형급 제트 군용 수송기로, 최대 26t(2만6000kg)의 화물을 싣고 순항 속도 시속 870km, 최대 시속 약 900km 이상(마하 0.8대)으로 비행할 수 있는 기체다. 동체 내부는 길이 약 18.5m, 폭 3.4m, 높이 3.0m 규모 화물창을 갖춰 7개 463L 화물 팔레트, 완전무장 병력 약 80명, 공수부대원 60명, 의료후송용 들것 70여 개 등 임무에 따라 다양한 내부 구성 전환이 가능하다.

단순 화물·병력 수송뿐 아니라 공중 급유, 수색·구조(SAR), 인원 공수, 인도적 구호, 의료 후송 등 '멀티 롤' 운용이 가능해, 기존 프로펠러 수송기 중심 전력을 보완하는 고속·장거리 전략 수송 플랫폼으로 평가된다.

항속거리 측면에서도 C-390은 14t급 화물을 싣고 약 5000km 이상, 26t 풀 페이로드 기준으로도 2000km 안팎을 비행할 수 있다. 제원상에는, 사람·화물은 최소로 싣고 기체만 옮기는 비행인 페리(ferry) 구성 시, 보조 연료탱크를 통해 최대 8000km 이상까지 도달할 수 있는 것으로 제시돼 있다.

공군은 C-390을 기존 C-130H/J, CN-235 등과 병행 운용하면서 중·장거리 해외파병, 연합훈련, 재난구호, 전략물자 긴급 수송에서 '속도와 적재량'을 동시에 끌어올리는 역할을 맡길 계획이다. 

이번 사업은 기체 3대를 단순 구매하는 수준을 넘어, 조종·정비 교육, 초기 예비부품, 지상지원장비(GSE) 패키지와 함께 국내 방산업체가 참여하는 정비·부품 공급 협력이 결합된 구조로 알려졌다.

엠브라에르는 한국 항공·방산업체들과 손잡고 일부 기체·구조 부품의 국내 생산과 장기 정비 인프라 구축을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 향후 아시아·태평양 지역 C-390 운용국을 대상으로 한 정비·후속지원(MRO) 거점으로 한국을 육성하는 방안도 협의 중인 것으로 전해진다.

실제 C-390은 브라질·포르투갈 공군에서 실전 운용 중이고, 헝가리·네덜란드 등 나토(NATO) 회원국들이 잇따라 도입을 결정해 유럽·남미에서 운용국이 빠르게 늘고 있다.

초도 비행을 마친 한국 공군 1호기 C-390은 앞으로 엠브라에르 시험체계에서 공군 요구 성능에 맞춘 임무장비 설치와 통합시험, 환경·내구성 평가 등을 거치게 된다. 방사청과 엠브라에르는 남은 검증 절차를 통과하면 올 연말 첫 기체를 인도하고, 이후 나머지 2대를 순차 인도해 초기작전운용능력(IOC)을 확보하는 일정을 유력하게 검토하고 있다.

공군은 C-130H/J, CN-235 등 기존 전력과의 임무 분담과 비행단 재편 구성을 병행 검토하고 있다. C-390을 해외파병, 한미 연합훈련, 특히 이란 전쟁을 맞아 아덴만·호르무즈 등 원거리 해역 작전지원, 국내·해외 재난구호에 투입하는 운용 개념을 구체화하고 있다.

gomsi@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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