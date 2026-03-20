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[ETF 리포트] SPDR XOP, 고유가에 베팅형 ETF 부상

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전쟁 변수에 따라 차익실현 vs 추세추종…"전술적 접근 필요"

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 국제유가 급등 국면에서 원유·가스 탐사·생산(E&P) 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 'SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF(XOP)'가 시장의 주목을 받고 있다. 유가 상승분이 기업 실적에 직접 반영되는 구조로 에너지 ETF 가운데 가장 높은 민감도를 보이는 상품으로 평가된다.

XOP는 미국 원유·가스 탐사·생산 기업을 중심으로 구성된 ETF로, 포트폴리오의 약 70%가 순수 E&P 기업이다. 정유·화학 등 다운스트림 사업 비중이 높은 통합 에너지 기업과 달리 유가 상승 시 매출과 이익이 그대로 확대되는 구조다. 이 같은 특성으로 유가 상승기에는 높은 수익률을 기록해 왔다. 실제로 유가 강세기였던 2021년과 2022년 각각 67%, 45% 상승했으며, 최근 중동 리스크 이후에도 연초 대비 약 39% 상승했다.

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2026.03.20 hkj77@hanmail.net

운용 방식도 특징이다. XOP는 동일가중 방식을 적용해 특정 대형 종목에 편중되지 않고 중소형 E&P 기업까지 고르게 담는다. 상위 10개 종목 비중이 약 30% 수준에 그쳐 분산 효과가 높은 편이다.

키움증권은 20일 보고서에서 XOP의 향후 성과가 전쟁 지속 여부와 호르무즈 해협 정상화 시점에 크게 좌우될 것으로 봤다. 유가 흐름에 따라 ETF 수익률이 크게 달라질 수 있다는 의미다.

보고서는 투자 전략을 크게 두 가지 시나리오로 나눴다. 우선 전쟁이 단기에 완화되는 기본 시나리오에서는 유가가 하반기 WTI 기준 65~75달러 수준으로 안정될 것으로 전망했다. 이 경우 단기 급등했던 XOP는 상승분 일부를 반납할 가능성이 높아 차익 실현과 비중 축소 전략이 유효하다는 분석이다.

다만 과거와 달리 E&P 기업들의 재무 구조가 개선된 점은 하방을 제한하는 요인으로 꼽힌다. 미국 주요 셰일 지역의 신규 시추 손익분기 유가가 60달러 초반 수준까지 낮아진 만큼 유가가 하락하더라도 급격한 실적 악화 가능성은 크지 않다는 설명이다.

반면 전쟁이 장기화되는 리스크 시나리오에서는 유가가 추가 상승하며 XOP의 상승세도 이어질 수 있다. 보고서는 브렌트유가 120달러 이상으로 상승할 경우 XOP의 추가 상승 여력이 충분하다고 평가했다. 이 경우에는 추세를 따라가는 모멘텀 투자 전략이 적합하다는 분석이다.

특히 XOP는 미국 내 생산 기반 기업 중심으로 구성돼 있어 중동 공급 차질의 직접적인 영향은 제한적인 반면, 유가 상승 수혜는 그대로 반영되는 구조를 갖는다. 이에 따라 지정학 리스크 국면에서 대표적인 수혜 ETF로 꼽힌다.

투자 전략 측면에서는 단기와 중장기를 구분한 접근이 필요하다는 제언도 나온다. 단기적으로는 유가 뉴스 흐름에 따라 매매하는 전술적 트레이딩이 유효하며, 중장기적으로는 유가 조정 구간에서 분할 매수 전략이 적절하다는 설명이다.

다만 고유가가 장기화될 경우 글로벌 경기 둔화와 수요 감소로 이어질 수 있다는 점은 리스크 요인으로 지목된다. 유가 상승이 항상 긍정적으로 작용하는 것은 아니라는 의미다.

시장에서는 XOP를 단순 에너지 ETF가 아니라 유가 방향성에 베팅하는 전략형 상품으로 보고 있다. 유가 사이클과 지정학 변수에 따라 투자 전략을 탄력적으로 조정하는 것이 수익률을 좌우할 핵심 요인이라는 평가다.

hkj77@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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