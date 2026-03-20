광화문에 뜨는 BTS…오유경 식약처장, 음식점 집중 점검

위생관리·가격 표시 실태 등 점검

"식품안전사고 발생하지 않도록"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 방탄소년단(BTS)의 컴백 행사를 앞두고 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 서울 광화문 일대 음식점에 대한 집중 점검이 시작된다.

식품의약품안전처는 20일 BTS 컴백 행사를 앞두고 광화문 일대 행사장 주변 음식점을 방문해 사전 위생관리·가격 표시 운영 실태 등을 점검하고 식중독 예방 현장 홍보를 한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 방탄소년단(BTS)의 광화문광장 컴백 공연을 이틀 앞둔 19일 오후 서울 종로구 광화문광장에 설치된 홍보물 앞에서 외국인들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.19 khwphoto@newspim.com

이번 방문은 광화문 일대 관광객이 급증할 것으로 예상됨에 따라 인근 음식점이 위생적인 음식을 제공해 식중독 발생을 예방할 수 있도록 지도하고 바가지 요금으로 인한 소비자 피해를 예방하기 위해 마련됐다. 식약처는 행사장 인근 음식점 영업자와 방문객 등을 대상으로 손 씻기 등 식중독 예방 수칙 홍보도 병행할 예정이다.

오유경 식약처장은 이날 현장에서 "세계적인 인기를 끌고 있는 K-POP 가수의 공연으로 국내외 많은 관람객이 찾는 만큼 K-Food의 우수한 맛과 안전성이 전 세계에 알려질 수 있도록 철저히 위생 관리하고 가격도 합리적으로 지켜주시길 바란다"고 했다.

식약처는 "앞으로도 주요 관광지나 대규모 지역 축제 등에서 식품안전사고가 발생하지 않도록 위생 관리를 강화하겠다"며 "식중독 예방을 위한 홍보도 지속적으로 실시해 안전한 먹거리 환경 조성에 최선을 다할 계획"이라고 설명했다.

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