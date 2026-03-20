'친한계' 김종혁도 징계 효력정지…"장동혁, 윤민우·이호선 즉각 해임해야"

법원, 제명 효력정지 인용 "중대한 하자·재량권 남용"

"당원, 대표 비판할 자유 있어…갈라파고스 정당 전락"

한동훈, 페이스북에 "비정상 정당 책임 물어야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 김종혁 전 국민의힘 최고위원이 20일 자신에 대한 제명조치 효력정지 가처분 신청이 법원에서 인용되자 장동혁 대표에게 윤민우·이호선 즉각 해임을 요구하며 강하게 비판했다.

김 전 최고위원은 이날 오후 국회 소통관 기자회견장에서 "법원이 오늘 윤리위와 최고위가 내린 제명조치에 대해 효력정지를 내렸다"며 "법원은 저에 대한 제명조치가 중대한 하자가 있고, 재량권을 일탈·남용한 것이며 저의 발언 내용 역시 사실관계 왜곡이나 비판과 토론의 범위를 넘어서지 않는다고 밝혔다"고 말했다.

기자회견에는 한동훈 전 국민의힘 대표, 배현진 의원, 한지아 의원 등이 함께 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김종혁 전 국민의힘 최고위원이 26일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 당 윤리위원회의 징계 효력정지 가처분 신청 심문기일에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.02.26 mironj19@newspim.com

이어 "법원은 또 당원이라고 해서 당 대표 의견을 비판 없이 따라야 할 의무가 없고 정당 내부 질서는 민주적으로 유지돼야 한다고 덧붙였다"며 "법원이 배현진 의원에 이어 가처분 신청을 받아들이며 정당의 자유와 자율성이 헌법 테두리 안에서 이뤄져야 한다고 밝힌 것은 장 대표와 국민의힘 지도부가 반헌법적·반법률적 행위를 일삼고 있다는 지적과 다르지 않다"고 강조했다.

김 전 최고위원은 "국민의힘 전직 최고위원으로서 가처분 승소의 기쁨보다 주류 정당이 어쩌다 이 지경이 됐느냐는 자괴감을 느끼고 있다"며 "장동혁 대표가 윤어게인 세력의 지원을 받아 당 대표에 당선된 뒤 국민의힘은 여론과 완전히 동떨어진 갈라파고스 정당으로 전락했다"고 지적했다.

그는 "공천 잡음도 상식을 벗어난 당 운영의 결과"라며 "이제 배현진 의원과 저에 대한 법원 결정에 대해 장 대표와 당 지도부가 답변해야 한다"고 촉구했다. 아울러 "윤리위와 당무감사위를 정적 숙청 도구로 전락시킨 데 대해 장 대표가 책임져야 한다"고 덧붙였다.

김 전 최고위원은 당 지도부에 세 가지를 요구했다. 그는 "장 대표는 윤민우·이호선을 즉각 해임하라"며 "장 대표와 최고위원회는 국민과 당원들 앞에 공개 사과하라"고 말했다. 이어 "장 대표는 지금까지 당을 망가뜨린 데 대해 합당한 책임을 지기 바란다"고 강조했다.

한편 김 전 최고위원은 합당한 책임의 의미에 대한 질문에 "책임을 묻는 건 제가 아니라 당원들과 국민들이 할 것"이라며 "제 판결에 대해 장 대표와 지도부는 책임감을 느껴야 하고 그에 합당한 조치가 있어야 한다"고 밝혔다.

한동훈 전 국민의힘 대표도 이날 페이스북을 통해 "법원은 '도저히 눈 뜨고 못봐줄 정도가 아니면' 정당 사무에 개입하지 않아 왔다"며 "그런 법원이 배현진 의원과 김종혁 전 최고위원 징계 가처분을 연속 인용한 것은 헌법과 법률 위반이라는 판단 때문"이라고 밝혔다.

이어 "전통의 보수정당 국민의힘을 법원이 눈 뜨고 못봐줄 정도의 비정상 정당으로 만든 사람들에게 책임을 묻고 당을 정상화시켜야 한다"며 "민주당 정권의 다수 폭주를 막고 대한민국을 지키는 견제 능력을 회복하기 위해 반드시 보수를 재건해야 한다"고 강조했다.

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