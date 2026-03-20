중동 상황에 경제 '경보음'…정부, IMF와 대응 공조 나섰다

구윤철 부총리, 19일 댄 카츠 IMF 수석부총재와 면담

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 정부가 중동 정세 악화에 따른 에너지 가격 상승과 금융시장 변동성 확대에 대응해 국제통화기금과 협력에 나섰다.

재정경제부는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관이 지난 19일 정부서울청사에서 댄 카츠(Dan Katz) 국제통화기금(IMF) 수석부총재와 면담을 갖고 최근 중동 상황의 세계경제 영향과 한국의 정책 대응, 한국과 IMF 간 협력 방안 등을 논의했다고 20일 밝혔다.

카츠 수석부총재는 최근 중동 정세로 에너지 가격과 금융시장 변동성이 커지면서 세계경제의 하방 리스크가 높아지고 있다고 진단했다. 그는 사태가 장기화할 경우 세계경제 성장 경로와 인플레이션에 부정적인 영향을 줄 수 있다고 보고, 동향을 면밀히 점검해 오는 4월 발표 예정인 세계경제전망(WEO)에 반영할 계획이라고 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 19일 정부서울청사에서 댄 카츠 국제통화기금(IMF) 수석부총재와 면담하고 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.03.20 aaa22@newspim.com

구 부총리는 최근 대외 불확실성이 매우 높아진 상황이라고 평가하며, 정부가 중동 사태와 관련해 범정부 비상대응체계를 가동하고 에너지 수급은 물론 금융·실물경제 전반의 동향을 면밀히 점검하고 있다고 설명했다.

이어 석유제품 최고가격제와 신속한 추가경정예산 편성 등을 포함해 재정·금융·산업 분야의 가용한 정책수단을 동원해 우리 경제와 민생에 미치는 영향을 최소화하겠다고 강조했다.

카츠 수석부총재는 한국경제가 그동안 대내외 충격에 비교적 잘 대응해 왔다고 평가하면서, 최근 시장 변동성 확대와 실물경제 영향에 대한 한국 정부의 신속한 정책 대응을 높이 평가했다.

이와 함께 카츠 수석부총재는 IMF의 취약국·저소득국 대상 역량개발사업에 대한 한국의 적극적인 기여에 감사를 표하고, 협력을 강화해 나가자고 요청했다. 이에 구 부총리는 인공지능(AI)과 디지털 기술 등 다양한 분야에서 역량개발사업 기여를 지속 확대해 나가겠다고 밝혔다.

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