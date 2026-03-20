报告：中东风险叠加贸易不确定性 韩国经济复苏前景仍存变数

纽斯频通讯社世宗3月20日电 韩国财政经济部20日发布《近期经济动向》（绿皮书）3月刊，评估当前经济在消费回暖与半导体出口带动下延续恢复态势，但同时指出中东地缘政治风险及外部贸易环境变化可能对物价、民生和出口构成压力，复苏的可持续性仍存变数。

资料图。【图片=纽斯频通讯社】

报告表示，近期经济得益于内需条件改善和以半导体为中心的出口向好，整体景气持续恢复。但受建设投资低迷、部分行业就业困难等因素影响，经济复苏仍呈现"不均衡"特点。

从具体指标看，今年1月全产业生产环比下降1.3%，其中矿业工业生产减少1.9%，建筑业生产锐减11.3%，拉低整体生产水平。服务业生产与上月持平。

与此同时，内需与出口表现相对强劲。1月设备投资环比增长6.8%，零售销售额增长2.3%。2月消费者信心指数（CSI）为112.1，环比上升1.3点；企业景气指数（CBSI）亦延续回升趋势。

出口方面，2月出口同比增长28.7%，半导体、计算机、船舶等品类表现突出，半导体周期回暖成为带动出口增长的主要动力。

就业市场方面，2月就业人口同比增加23.4万人，增幅较上月扩大。失业率为3.4%，同比上升0.2个百分点。政府指出，尽管整体就业形势改善，但部分脆弱行业和群体就业仍面临困难。

物价方面，2月消费者物价（CPI）同比上涨2%，涨幅与上月持平。剔除食品和能源后的核心物价上涨2.3%，基本维持在目标区间。但个人服务价格上涨幅度扩大至3.5%，未来国际油价波动可能通过能源与物流成本推升物价压力。

报告指出，中东局势紧张加剧、国际油价走高、美国贸易政策不确定性等因素，可能成为制约韩国经济恢复的下行风险。为此，政府将密切监控能源、金融及实物供需状况，必要时启动市场稳定措施，并考虑通过追加预算等方式强化财政应对，确保经济恢复势头不出现明显回落。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社