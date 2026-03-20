새마을금고 지난해 1.2조원 '순손실'...연체율 5.08%

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 20일 전국 1251개 새마을금고의 2025년 영업실적(잠정)을 발표했다.

발표에 따르면 2025년 말 기준 새마을금고 총자산은 286조7000억 원으로 전년 대비 0.7% 감소했다. 총수신은 255조3000억 원으로 1.2% 줄었고, 총대출은 183조1000억 원으로 0.3% 감소했다.

[자료=행안부]

대출 구조에서는 기업대출이 5.9% 감소한 반면, 가계대출은 7.6% 증가하며 상반된 흐름을 보였다.

자산건전성은 개선됐다. 전체 연체율은 5.08%로 2024년 말(6.81%) 대비 1.73%포인트 하락했고, 2025년 6월 말(8.37%)과 비교하면 3.29%포인트 떨어지며 2023년 말 수준을 회복했다.

자본적정성을 나타내는 순자본비율은 7.91%로 전년 대비 0.34%포인트 하락했다.

손익 측면에서는 연간 1조2658억 원의 순손실을 기록했으나, 이는 전년(1조7423억 원 손실)보다 4765억 원 개선된 수치다. 하반기에는 소폭 흑자를 기록하며 수익성이 점차 회복되는 흐름을 보였다.

행정안전부는 이러한 개선 배경으로 부실채권 정리와 조직 개편 등 강도 높은 건전성 관리 조치를 꼽았다. 자산관리회사 운영, 비전2030위원회 설치, 특별관리 TF 가동 등을 통해 연중 집중 관리가 이뤄졌다는 설명이다.

부실금고 구조조정도 지속됐다. 새마을금고는 2023년 인출 사태 이후 합병을 통해 총 42개 금고를 정리했으며, 이 가운데 25개가 2025년에 완료됐다.

다만 수신은 감소세를 보였다. 예금자 보호 한도 상향에도 불구하고 금리 하락과 증시 자금 이동 영향으로 예수금은 전년 대비 줄었다. 정부는 유동성 관리에는 문제가 없도록 상시 모니터링 체계를 유지하고 있다고 밝혔다.

행정안전부는 앞으로 금융당국과의 공조를 강화해 건전성 개선 흐름을 이어간다는 방침이다. 2026년에는 정부합동검사를 57개 금고로 확대하고, 적기시정조치 등을 통해 부실금고 구조조정을 보다 신속히 추진할 계획이다.

아울러 비용 절감과 대손 관리 강화 등을 병행해 2년 내 흑자 전환을 목표로 관리한다는 구상이다.

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