BTS 광화문 현장점검 나선 최휘영 장관 "전세계가 관심안전 최우선…암표는 사기"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 20일 방탄소년단(BTS) 복귀 공연(21일)을 하루 앞두고 광화문 공연 현장과 대한민국역사박물관 상황관리본부를 직접 찾아 안전관리 체계를 점검했다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 장관이 20일 경복궁 월대 등 방탄소년단(BTS) 광화문 공연 현장을 점검했다. [사진= 문체부] 2026.03.20 fineview@newspim.com

이날 점검은 경복궁 월대에서 광화문광장 방향으로 이어지는 무대 시설물과 객석, 게이트 안전 설비 전반을 대상으로 진행됐다. 최 장관은 먼저 경복궁 월대를 찾아 국가유산청의 지원 사항과 궁궐 인근 안전관리 대책을 확인한 뒤 광화문 무대 현장으로 이동해 주최 측으로부터 공연 진행 개요와 인파 관리, 암표 방지 대책 등을 보고받았다. 이후 대한민국역사박물관 6층 상황실과 옥상을 찾아 보고·지휘 체계, 유관기관 협력 등 위기 대응 계획을 직접 챙겼다.

현장점검에 나선 최휘영 장관은 "전 세계적으로 주목받는 상징적인 이벤트를 우리나라의 멋진 공간에서 시작한다는 게 큰 의미가 있다"며 "이 장소에서 이루어지는 모든 일들이 안전하게 완성될 수 있도록 하겠다"고 말했다. 또한 "이번 공연은 전 세계 K-컬처 팬들과 국민의 관심이 집중되는 상징적인 순간인 만큼 무엇보다 안전이 최우선"이라며 "정부는 주최 측, 관계기관과 긴밀히 협력해 관람객들이 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 장관이 21일 방탄소년단(BTS) 복귀 공연(21일)을 하루 앞두고 광화문 공연 현장을 점검했다. [사진= 문체부] 2026.03.20 fineview@newspim.com

광화문과 경복궁 일대에는 최대 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상된다. 문체부는 보다 철저한 안전 대응 태세를 확립하기 위해 21일 오전 7시부터 22일 오전 7시까지 서울 중구와 종로구에 공연장 재난 위기경보 '주의' 단계를 발령한다. '재난 및 안전관리 기본법'에 근거한 이번 조치는 공연장 재난을 대상으로 위기경보가 발령된 첫 사례다.

최휘영 장관은 무엇보다 안전이 최우선이라고 강조하며 암표 차단도 강조했다. 이번 공연에는 QR코드 티켓을 처음으로 도입해 본인 확인 없이는 입장이 불가능하도록 했다. 캡처본이나 타인 명의 휴대폰으로는 입장이 원천 차단되며, 신분증 대조를 거친 입장자에게는 팔찌와 손등 특수 스탬프를 적용하는 이중 확인 방식이 도입된다.

김종기 하이브 정책운영센터장은 "무료 티켓에 당첨이 되신 분들에 대해 신원 확인을 한다. 신분증 캡처본은 안된다. QR 코드 티켓과 신분증 조회 그리고 확인이 되신 분들은 탈부착이 어려운 팔찌를 안전요원들이 채워준다. 또 식별을 위해 손등에 특수 스캔플러를 찍을 예정이다"라고 말했다.

이에대해 최 장관은 "암표는 다 사기다. 거래는 공정한 공연 문화를 해치는 행위다. 암표를 구매하더라도 현장 본인 확인에 따라 입장이 제한될 수 있어 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 20일 방탄소년단(BTS) 복귀 공연(21일)을 하루 앞두고 현장을 찾은 최휘영 장관이 대한민국역사박물관 6층에 마련된 종합상황실에서 브리핑을 받고 있다. [사진= 문체부] 2026.03.20 fineview@newspim.com

문체부는 공연 당일 0시부터 상황 종료 시까지 문화미디어산업실장을 본부장으로 하는 3개 반, 총 37명 규모의 상황 관리반을 운영한다. 최 장관이 직접 상황 총괄반장을 맡으며, 수습 관리반·홍보 지원반이 함께 편성된다. 행정안전부 긴급 대응반에는 1명이 파견돼 연락 체계를 유지하고, 무대 현장 프로덕션(CP)에는 공연 안전센터 인력 2명이 하이브 측과 협력 체계를 구축한다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 장관이 방탄소년단(BTS) 컴백을 앞두고 맞아 20일 대한민국역사박물관 옥상에서 공연 예정 현장을 점검했다. [사진= 문체부] 2026.03.20 fineview@newspim.com

문체부와 한국관광공사는 이번 공연을 맞아 다채로운 환대 캠페인을 전개한다. 광화문 일대에서는 한국관광 홍보영상을 옥외전광판으로 송출하고, 정부서울청사 외벽에는 세계 팬들을 반기는 대형 환대 현수막을 내건다. 세종대로 인근 광화문역 6번 출구 앞에서는 한국콘텐츠진흥원과 함께 홍보부스를 운영하고, 한국관광 홍보관 '하이커 그라운드'는 보랏빛 테마 공간으로 꾸며 음료 할인과 춤·노래 대결 프로그램 등 다양한 행사를 진행한다. 공연 당일에는 자정까지 연장 운영하며 화장실 개방과 휴대폰 충전, 와이파이를 무료로 제공할 예정이다.

전체 안전 인력 투입 규모는 역대 최고 수준이다. 서울시와 자치구, 소방, 주최 측 등 8200여 명이 공연장 주변에 배치되고, 소방차량 102대와 타 시·도 구급차 20대도 추가 대기한다. 게이트 운영은 오전 7시부터 시작되며 동쪽 16개·서쪽 15개 등 총 31개 지정 출입구만 이용 가능하다. 티켓 소지자를 대상으로 금속탐지 보안 검색도 실시된다.

의료 대응 체계도 촘촘하게 구성됐다. 세종대왕 동상, 이순신 동상, 서울도시건축전시관에 진료소가 설치돼 오후 2시부터 11시까지 운영되며, 중증 환자를 위한 서울시 이동형 중환자실도 역사박물관 일대에 별도 배치된다.

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