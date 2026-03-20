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BTS 광화문 현장점검 나선 최휘영 장관 "전세계가 관심안전 최우선…암표는 사기"

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 20일 방탄소년단(BTS) 복귀 공연(21일)을 하루 앞두고 광화문 공연 현장과 대한민국역사박물관 상황관리본부를 직접 찾아 안전관리 체계를 점검했다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 장관이 20일 경복궁 월대 등 방탄소년단(BTS) 광화문 공연 현장을 점검했다. [사진= 문체부] 2026.03.20 fineview@newspim.com

이날 점검은 경복궁 월대에서 광화문광장 방향으로 이어지는 무대 시설물과 객석, 게이트 안전 설비 전반을 대상으로 진행됐다. 최 장관은 먼저 경복궁 월대를 찾아 국가유산청의 지원 사항과 궁궐 인근 안전관리 대책을 확인한 뒤 광화문 무대 현장으로 이동해 주최 측으로부터 공연 진행 개요와 인파 관리, 암표 방지 대책 등을 보고받았다. 이후 대한민국역사박물관 6층 상황실과 옥상을 찾아 보고·지휘 체계, 유관기관 협력 등 위기 대응 계획을 직접 챙겼다.

현장점검에 나선 최휘영 장관은 "전 세계적으로 주목받는 상징적인 이벤트를 우리나라의 멋진 공간에서 시작한다는 게 큰 의미가 있다"며 "이 장소에서 이루어지는 모든 일들이 안전하게 완성될 수 있도록 하겠다"고 말했다. 또한 "이번 공연은 전 세계 K-컬처 팬들과 국민의 관심이 집중되는 상징적인 순간인 만큼 무엇보다 안전이 최우선"이라며 "정부는 주최 측, 관계기관과 긴밀히 협력해 관람객들이 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 장관이 21일 방탄소년단(BTS) 복귀 공연(21일)을 하루 앞두고 광화문 공연 현장을 점검했다. [사진= 문체부] 2026.03.20 fineview@newspim.com

광화문과 경복궁 일대에는 최대 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상된다. 문체부는 보다 철저한 안전 대응 태세를 확립하기 위해 21일 오전 7시부터 22일 오전 7시까지 서울 중구와 종로구에 공연장 재난 위기경보 '주의' 단계를 발령한다. '재난 및 안전관리 기본법'에 근거한 이번 조치는 공연장 재난을 대상으로 위기경보가 발령된 첫 사례다.

최휘영 장관은 무엇보다 안전이 최우선이라고 강조하며 암표 차단도 강조했다. 이번 공연에는 QR코드 티켓을 처음으로 도입해 본인 확인 없이는 입장이 불가능하도록 했다. 캡처본이나 타인 명의 휴대폰으로는 입장이 원천 차단되며, 신분증 대조를 거친 입장자에게는 팔찌와 손등 특수 스탬프를 적용하는 이중 확인 방식이 도입된다.

김종기 하이브 정책운영센터장은  "무료 티켓에 당첨이 되신 분들에 대해 신원 확인을 한다. 신분증 캡처본은 안된다. QR 코드 티켓과 신분증 조회 그리고 확인이 되신 분들은 탈부착이 어려운 팔찌를  안전요원들이 채워준다. 또 식별을 위해 손등에 특수 스캔플러를 찍을 예정이다"라고 말했다.

이에대해 최 장관은 "암표는 다 사기다. 거래는 공정한 공연 문화를 해치는 행위다. 암표를 구매하더라도 현장 본인 확인에 따라 입장이 제한될 수 있어 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 20일 방탄소년단(BTS) 복귀 공연(21일)을 하루 앞두고 현장을 찾은 최휘영 장관이 대한민국역사박물관 6층에 마련된 종합상황실에서 브리핑을 받고 있다. [사진= 문체부] 2026.03.20 fineview@newspim.com

문체부는 공연 당일 0시부터 상황 종료 시까지 문화미디어산업실장을 본부장으로 하는 3개 반, 총 37명 규모의 상황 관리반을 운영한다. 최 장관이 직접 상황 총괄반장을 맡으며, 수습 관리반·홍보 지원반이 함께 편성된다. 행정안전부 긴급 대응반에는 1명이 파견돼 연락 체계를 유지하고, 무대 현장 프로덕션(CP)에는 공연 안전센터 인력 2명이 하이브 측과 협력 체계를 구축한다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 장관이 방탄소년단(BTS) 컴백을 앞두고 맞아 20일 대한민국역사박물관 옥상에서 공연 예정 현장을 점검했다. [사진= 문체부] 2026.03.20 fineview@newspim.com

문체부와 한국관광공사는 이번 공연을 맞아 다채로운 환대 캠페인을 전개한다. 광화문 일대에서는 한국관광 홍보영상을 옥외전광판으로 송출하고, 정부서울청사 외벽에는 세계 팬들을 반기는 대형 환대 현수막을 내건다. 세종대로 인근 광화문역 6번 출구 앞에서는 한국콘텐츠진흥원과 함께 홍보부스를 운영하고, 한국관광 홍보관 '하이커 그라운드'는 보랏빛 테마 공간으로 꾸며 음료 할인과 춤·노래 대결 프로그램 등 다양한 행사를 진행한다. 공연 당일에는 자정까지 연장 운영하며 화장실 개방과 휴대폰 충전, 와이파이를 무료로 제공할 예정이다.

전체 안전 인력 투입 규모는 역대 최고 수준이다. 서울시와 자치구, 소방, 주최 측 등 8200여 명이 공연장 주변에 배치되고, 소방차량 102대와 타 시·도 구급차 20대도 추가 대기한다. 게이트 운영은 오전 7시부터 시작되며 동쪽 16개·서쪽 15개 등 총 31개 지정 출입구만 이용 가능하다. 티켓 소지자를 대상으로 금속탐지 보안 검색도 실시된다.

의료 대응 체계도 촘촘하게 구성됐다. 세종대왕 동상, 이순신 동상, 서울도시건축전시관에 진료소가 설치돼 오후 2시부터 11시까지 운영되며, 중증 환자를 위한 서울시 이동형 중환자실도 역사박물관 일대에 별도 배치된다.

fineview@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 선다.  사진의 왼쪽에서 두 번째가 권우현 변호사. [사진=유튜브 캡쳐] 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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