장동혁, 대구·충북 공천 논란에 "이정현, 공정한 경선 해주실 것으로 기대"

"갈등 더 커져선 안돼…공천 목표는 승리"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 20일 대구·충북 경선 과정에서 불거진 논란과 관련해 "공천의 목표는 승리"라며 "그 과정은 공정해야 한다"고 강조했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "대구와 충북의 경선에 대해 여러 이야기들이 오가고 있다"며 "저도 걱정하는 목소리들을 빠짐없이 챙겨 듣고 있다"고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "더 이상 갈등이 커져서는 안 된다"며 "공천의 목표는 승리이고, 그 과정은 공정해야 한다"고 강조했다.

장 대표는 "이정현 공관위원장께서 해당 지역의 정서와 여러 사정을 고려하여 공정한 경선을 해주실 것으로 기대한다"고 했다.

그러면서 "저는 당대표로서 모두가 납득할 수 있는 공정한 경선이 이루어지도록 필요한 역할을 다 하겠다"며 "후보님들께서도 공관위와 당의 결정을 믿고 함께 지켜봐 주십시오"라고 당부했다.

앞서 장 대표는 "어려운 상황에도 현장을 누비며 지방선거 승리를 위해 땀흘리고 계신 국민의힘 후보님들께 감사드린다"며 "우리 당 공관위 출발이 다소 늦었지만, 그만큼 속도감 있게 공천을 진행하고 있다"고 설명했다.

마지막으로 "지금은 지방선거 승리를 위해 조금씩 생각의 거리를 좁혀갈 때"라고 덧붙였다.

앞서 장 대표는 지난 18일 충북·대구 지역 의원들을 잇달아 만나 공천에 대한 의견을 청취하고, 이를 공관위에 전달하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

당시 충북 의원들은 '경선 원칙'을 강조하며 전략공천 배제를 요구했고, 대구 의원들은 후보 간 수용 가능한 방안 마련을 위해 "시간을 갖고 논의"해야 한다는 입장을 전달했다.

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