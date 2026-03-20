HDC랩스 '베스틴'…'2026 대한민국 브랜드파워 1위' 스마트홈 부문 수상

스마트홈(디지털 도어락) 부문 선정

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = HDC랩스(대표 이준형)의 스마트홈 브랜드 '베스틴(Bestin)'이 지난 19일 청담 리베라호텔에서 개최된 '2026 대한민국 브랜드파워 1위' 시상식에서 스마트홈(디지털 도어락) 부문 수상 브랜드로 선정됐다고 밝혔다.

이번 수상에 대해 회사 측은 AIoT 기반의 스마트홈 기술력과 제품 경쟁력을 바탕으로 구축한 브랜드 신뢰도를 공인받은 성과라고 설명했다.

HDC랩스는 주거 공간의 안전성과 편의성을 제고하기 위해 AIoT 기반의 스마트홈·스마트빌딩 기술을 선도하는 기업으로, 첨단 기술을 주거 공간에 접목한 스마트홈 및 스마트빌딩 솔루션을 공급 중이다.

대표 스마트홈 브랜드 베스틴(Bestin)은 고도화된 보안 기술과 디자인을 결합한 디지털 도어락을 중심으로, AI 기능을 탑재한 월패드, 로비폰, 스마트 스위치 등 다양한 라인업을 운영 중이다.

베스틴 디지털 도어락은 얼굴·지문 인식 등 첨단 생체인식 보안 기술을 적용했으며, 동시에 굿디자인(GD)과 레드 닷 어워드(Red Dot Award) 수상을 통해 디자인 역량을 입증한 바 있다.

또한 스마트 앱 연동을 통한 원격 제어와 실시간 알림 기능을 제공한다. HDC랩스는 이와 같은 사용자 경험 중심의 기술력을 바탕으로 프리미엄 도어락 시장 내 입지를 넓히고 있다고 밝혔다.

HDC랩스 B2C팀 서정한 팀장은 이번 성과가 지속적인 기술 혁신과 고객 신뢰를 통해 거둔 결실이라고 전했다. 이어 향후에도 기술력과 디자인, 고객 중심의 서비스를 바탕으로 스마트홈 시장에서의 경쟁력을 지속해서 제고해 나갈 계획이라고 덧붙였다.

[이미지=HDC랩스] 스마트홈 브랜드 베스틴의 디지털 도어락 제품 이미지

whitss@newspim.com