대출 규제 속 의정부역 센트럴 아이파크 분양

'자금 조달 가능성'이 실거주 선택 기준 부상

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 최근 정부의 부동산 정책이 무주택자와 1주택자 등 실수요자 중심으로 재편되면서, 시장은 '대출 실행이 가능한 실거주용 주택 한 채'에 수요가 집중되고 있다. 강력한 대출 규제로 고가 주택 접근성이 낮아지자, 상대적으로 규제 영향이 적고 대출 실행이 용이한 가격대 주택으로 수요가 이동하는 상황이다.

서울 부동산 시장의 거래 데이터에서도 이러한 흐름이 나타난다. 지난해 1월 서울 아파트 실거래에서 15억원 이하 거래 비중은 74.5%였으나, 올해 1월에는 79.1%로 상승했다. 주택담보대출 상한선인 15억 원 미만 단지가 거래 중심을 이루고 있다.

이 현상은 서울 외곽과 경기·인천권역으로도 확산되며, 15억원 미만 아파트에 대한 수요 증가를 가져오고 있다. 금리 부담과 대출 한도를 고려한 수요자들이 상급지 진입보다 현실적 자금 계획을 기반으로 전략을 조정한 결과로 분석된다.

수도권 분양 시장에서도 이러한 흐름이 반영된다. 과거 시세 차익 중심의 투자 수요가 줄어든 자리를 실거주 목적의 무주택자와 갈아타기 수요가 채우면서, 입지와 가격 경쟁력이 검증된 단지로의 수요 쏠림이 뚜렷하다. 특히 서울 진입 장벽이 높은 수요자들은 광역 교통망이 잘 갖춰진 경기권으로 관심을 옮기고 있으며, 대출 활용이 용이한 신축 단지가 실거주용 대안으로 평가받고 있다.

부동산 업계 관계자는 "자금 조달 불확실성이 큰 시점에는 대출 규제에서 자유로운 비규제지역 단지를 우선적으로 검토하는 것이 유리하다"며, "비규제지역은 대출 한도가 상대적으로 높고 청약 조건도 유연해 실거주 목적 수요자의 금융 리스크를 낮출 수 있다"라고 말했다.

이러한 시장 분위기 속에서 HDC현대산업개발이 4월 초 분양 예정인 '의정부역 센트럴 아이파크'가 현실적 대안으로 주목된다.

[이미지=의정부역 센트럴 아이파크]

단지는 의정부시 비규제지역에 위치해, 규제지역 대비 대출과 청약 조건이 완화돼 있다. 청약통장 가입 12개월 이상, 예치금을 충족한 만 19세 이상이면 세대주와 세대원 모두 1순위 청약이 가능하며, 당첨자 발표일로부터 1년 뒤 분양권 전매가 가능하다.

입지 측면에서 의정부역이 도보 거리 내 위치하며, 1호선과 교외선, 향후 GTX-C노선(예정) 이용이 가능하다. 경전철 의정부역도 근접해 있어 서울 강남권까지 약 20분대 이동이 예상된다. 주요 간선도로 접근이 용이하며, 수도권제1순환고속도로와 동부간선도로, 구리~포천간 고속도로 진입도 편리하다.

주변 생활 인프라도 갖춰져 있다. 신세계백화점 의정부점, 로데오거리 상권, 초·중·고교가 인접하며, 의정부시청과 세무서 등 행정기관 접근성이 높다. 의료 시설로는 경기도의료원 의정부병원, 을지대학교병원, 가톨릭대학교 의정부성모병원이 위치한다.

단지는 자연 환경과 조화를 이루고 있다. 인근 역전근린공원, 무한상상시민정원, 직동근린공원, 백석천, 중랑천 등이 있어 산책과 여가 활동이 용이하다.

'의정부역 센트럴 아이파크'는 47층 고층 설계로 도심 조망권을 확보했으며, 5층 공중정원과 커뮤니티 시설을 제공한다. 가정식 딜리버리, 하우스키핑 등 주거·호텔식 서비스와 VVIP 맞춤형 비서 서비스, 비대면 진료 서비스 등도 계획돼 있어 실거주 만족도를 높일 것으로 예상된다.

분양 정보는 단지 홈페이지에서 확인 가능하며, 견본주택은 경기도 의정부시 의정부동 의정부경찰서 인근에 마련될 예정이다.

whitss@newspim.com