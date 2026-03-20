서울호서예전, 방송·성우연기계열 릴레이 특강 '성우 신용우 특강' 개최

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 서울호서예술실용전문학교(이하 서울호서예전) 방송·성우연기계열이 오는 5월 16일(토) 오후 2시, 스타 성우 릴레이 특강 '성우 신용우 특강'을 개최한다.

이번 특강은 전국 고등학생을 대상으로 진행되는 방송·성우연기계열 릴레이 특강 시리즈의 일환으로, 성우에 관심 있는 청소년에게 진로 탐색 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

특강 연사인 신용우 성우는 2003년 투니버스 공채 5기 성우로 데뷔했으며, 애니메이션 분야에서 활동해왔다. 대표 출연작으로는 애니메이션 '명탐정 코난'의 괴도키드, '괴수8호'의 나루미, '귀멸의 칼날'의 우부야시키 등이 있다.

이번 특강에서는 연기의 일상성을 주제로, 목소리로 감정을 전달하는 성우 연기에 대해 설명할 예정이다. 또한 참여 학생들이 신용우 성우에게 직접 질문하고 답변을 받을 수 있는 Q&A 시간도 마련된다.

서울호서예전 방송·성우연기계열은 한국성우협회와 MOU를 체결하고 현직 성우 및 방송 전문가와 함께하는 커리큘럼을 운영하고 있다. 현재 2027학년도 신입생 우선선발 모집이 진행 중이다.

[이미지=서울호서예전]

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