단양군, 올누림도서관·청소년수련관에 학습공간 마련

방과 후 자기주도학습, 숙제 공간으로 활용

카페형 공간 구성으로 기존 독서실과 차별화

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 올누림도서관 '몽글몽글 스터디존'과 청소년수련관 '스터디카페'를 운영하며 지역 주민과 청소년을 위한 자기주도학습 공간 확대에 나섰다.

올누림도서관 스터디존은 연중 운영되며 월요일과 법정공휴일을 제외하고 오전 9시부터 오후 10시까지 이용할 수 있다.

몽글모글 스터디존.[사진=단양군] 2026.03.20 choys2299@newspim.com

총 108석 규모로 개인 좌석과 주민자율공간 등 다양한 형태의 학습공간을 갖추고 있으며, 좌석관리시스템(키오스크)을 통해 편리하게 좌석을 지정할 수 있다.

특히 시험기간에는 이용 수요 증가에 대응해 운영시간을 연장하는 등 탄력적으로 운영해 이용 편의를 높이고 있다.

청소년수련관 스터디카페는 청소년 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 개방형 학습공간으로 방과 후 자기주도학습과 숙제 공간으로 활용되고 있다.

평일은 오전 9시부터 오후 9시까지, 토요일은 오후 6시까지 운영되며 총 26석 규모로 조성돼 보다 자유롭고 편안한 학습 환경을 제공한다.

카페형 공간 구성으로 기존 독서실과 차별화된 분위기 속에서 다양한 좌석 형태와 적정 수준의 소통이 가능한 환경을 갖춰 청소년과 청년층의 높은 호응을 얻고 있다.

군은 앞으로도 시험기간 연장 운영과 유휴공간 추가 개방, 수요조사 등을 통해 스터디 공간을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

또한 관계기관과 협력해 안전한 학습환경 조성과 운영 효율성 강화에도 힘쓸 방침이다.

군 관계자는 "올누림도서관과 청소년수련관의 스터디 공간 운영을 통해 지역 주민과 청소년들이 보다 안정적이고 쾌적한 환경에서 학습할 수 있도록 지원하고 있다"며 "앞으로도 수요자 중심의 학습공간 확대를 통해 지역 교육환경 개선에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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