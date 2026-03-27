(금요일·음력 2월9일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월27일(금요일·음력 2월9일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 온기를 서로 나누는 사이가 되겠다.
72년생 : 새로운 일을 시작하겠다.
84년생 : 다시 준비한 것이 먹혀들겠다.
96년생 : 다음을 생각하는 것이 매우 중요하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 상대방 입장을 존중하는 것이 좋겠다.
73년생 : 직접 해결하는 것이 좋다.
85년생 : 이용 가능한 모든 것을 동원해야 하겠다.
97년생 : 마음을 맞추는 일이 중요하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 신중하게 생각하는 것이 좋겠다.
74년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
86년생 : 원하는 대로 일이 되어 가겠다.
98년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 생각했던 것보다 성과가 크겠다.
75년생 : 희망이 보이기 시작하겠다.
87년생 : 행동으로 옮기는 것이 좋겠다.
99년생 : 도움 주는 사람이 나타나겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 인기를 끌면서 돈이 들어오겠다.
76년생 : 새로운 인연을 만나 사랑하겠다.
88년생 : 좋은 소식이 들려오겠다.
00년생 : 참는 것이 상책이겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 갈등을 풀 좋은 기회가 찾아오겠다.
77년생 : 다시 도전하면 결과가 좋겠다.
89년생 : 돈을 엄청나게 벌겠다.
01년생 : 이 세상 모두가 내 것이 되겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 결과적으로 뜻이 이루어지겠다.
78년생 : 지금 흔들리면 다음이 없겠다.
90년생 : 지금이 기회이니 잡으면 성공하겠다.
02년생 : 둘도 없는 연인 사이로 발전하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 어렵던 일이 잘 풀려나가겠다.
79년생 : 하고 싶은 대로 행동하는 것이 좋겠다.
91년생 : 결판을 내는 것이 좋겠다.
03년생 : 눈보라 험해도 둘이서 응원하며 가겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 멀리 경치가 좋은 곳으로 가는 것이 좋겠다.
80년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
92년생 : 행동으로 보여줘야 하겠다.
04년생 : 자기만의 낙원 세상을 만들 수 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 마음이 기쁨으로 가득하겠다.
81년생 : 생각했던 대로 이루어지겠다.
93년생 : 사랑하는 사람을 만나 인연을 맺겠다.
05년생 : 마음이 어지러운 일을 당할 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 처음 하는 사업에서 성공을 거두겠다.
82년생 : 감정을 자제하는 것이 좋겠다.
94년생 : 고생 끝 행복 시작이겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 소문을 무시하면 낭패를 당할 수 있겠다.
83년생 : 다시 시작하는 것이 좋겠다.
95년생 : 좋은 인연은 만나겠다.