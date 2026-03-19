정희용 의원 "전국 어획량 증가 속 경북 감소…기후위기·소비침체 이중고"

붉은대게 매출 62% 급락…맞춤형 지원 대책 촉구

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장이 19일 국가데이터처의 「2025년 어업생산동향조사」를 분석한 결과, 지난해 전국 어업생산량(원양 제외)은 355만2000톤으로 전년 314만톤 대비 13.1%(41만2000톤) 증가한 반면, 경북은 5.8%(7000톤) 감소한 것으로 나타났다고 밝혔다.

정 의원은 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속으로 분석 결과를 공개하며, 전국적 증가세 속 경북의 감소 추세를 지적했다.

정희용 국민의힘 의원(경북 고령.성주.칠곡군) [사진=뉴스핌 DB]

지역별로는 충남(53.5%), 강원(34.4%), 부산(28.5%), 전북(25.1%) 등 대부분 지역에서 생산량이 증가하며 전국적인 상승세를 보였으나, 경북(△5.8%)과 경남(△6.8%)은 감소세를 기록해 대조적인 양상을 보였다.

해양수산부에 따르면 '25년 경북지역 연근해 어업 생산량은 95,419톤으로 전년(101,285톤) 대비 5.7% 감소한 것으로 집계됐다.

이같은 감소는 전년 대비 전갱이류(△84%)와 청어(△36.3%) 생산량 급감이 주요 원인으로 분석된다. 전갱이는 주업종인 대형선망어업이 고등어 위주로 조업하면서 생산량이 줄었고, 청어는 상반기 기상특보 증가로 조업일수가 감소하면서 선망류(소형선망, 연안선망) 어업의 생산량이 감소한 것으로 나타났다.

또한 천해 양식업의 경우 생산량은 '24년 5276톤에서 '25년 5114톤으로 약 162톤 감소했다. 이는 '24년 고수온 영향으로 '25년 우렁쉥이 생산량이 줄어든 데 따른 것으로, 경북 전체 천해 양식업 생산 감소로 이어진 것으로 분석됐다.

경상북도는 주요 감소 요인으로 청어(△7490톤), 붉은대게(△2757톤), 삼치(△2161톤)를 꼽았다. 특히 붉은대게는 가공매출액이 '16년 896억원에서 '24년 340억원으로 약 62% 급감하며 소비 위축이 심화됐고, 이에 따른 어민들의 어획량 조절이 생산 감소로 이어진 것으로 분석됐다. 삼치는 기후변화에 따른 어획량 감소가 주요 원인으로 지목됐다.

정 의원은 "전국적인 어획량 증가 추세 속에서도 경북 어민들은 고수온과 기상 악화 등 기후위기와 소비 침체라는 이중고에 직면해 있다"며 "정부 차원의 세밀한 실태 점검과 맞춤형 지원 대책이 필요한 시점"이라고 밝혔다.

이어 "고수온 예측 시스템 강화 등 근본적인 기술 지원은 물론, 현장 여건을 고려한 TAC 제도의 운영과 수산물 소비 활성화 대책 마련에도 적극 나서야 한다"고 강조했다.

kimsh@newspim.com