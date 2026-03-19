경총 "새 정부 경사노위 출범, 지속 가능 성장방안 모색 의미"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국경영자총협회(경총)가 이재명 정부 1기 경제사회노동위원회(경사노위) 출범과 관련 "지속 가능한 성장 방안을 함께 모색하기로 뜻을 모았다는 데 의미가 있다"고 밝혔다.
경총은 19일 "노사정은 전환기 위기 극복, 격차 해소와 지속 가능한 성장을 위한 노사정 공동선언에 합의하면서, 그동안 중단돼 왔던 경사노위 사회적 대화를 재개했다"며 "이번 공동선언은 노사정이 인구구조 변화, AI 전환, 저성장, 노동시장 이중구조 등 복합 대전환기 위기에 대한 문제의식을 공유하며, 미래세대를 위한 지속가능한 성장방안을 함께 모색하기로 뜻을 모았다는 점에 의미가 있다"고 강조했다.
그러면서 "실제로 노동환경이 급격하게 변하고 있는데 반해 우리 노동시장의 낡은 법제도가 이를 따라가지 못하면서 경제활력은 감소하고 좋은 일자리는 줄어들고 있다"고 했다.
경총은 이어 "앞으로 노사정이 미래세대 일자리, 산업안전, 노사관계제도 발전, AI전환 등 주요 현안을 두고 발전적 논의를 이어가기로 한 만큼, 노사정이 상호 신뢰와 대화를 통해 합리적인 해결방안을 도출해 낼 것으로 기대한다"며 "경영계도 사회적 대화를 통해 '노사관계 선진화'를 위한 토대가 마련될 수 있도록 맡은바 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.
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