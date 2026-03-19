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국내외 의결권 자문사들, 최윤범 회장 등 '현 경영진 유지' 입장 권고

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모든 자문사, '이사 5인 선임'·'분리선출 감사위원 확대' 고려아연측 안건 지지
자문사 5곳, 최윤범∙황덕남 고려아연측 후보 일괄 지지…현 경영진 체제 힘실어
적대적M&A 시도' MBK∙영풍 측 후보 4명에 대해 자문사 4곳 일제히 반대 권고
"현 경영진 중심의 이사회가 흔들림 없이 지속돼야 한다는 의견을 밝힌 것"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 국내외 의결권 자문사 7곳이 오는 24일 고려아연 정기주주총회를 앞두고 '의안 분석 보고서'를 모두 발표했다. 자문사 대부분은 고려아연 기업가치와 주주가치를 지속해서 향상시키기 위해선 사실상 현 경영진 중심의 이사회 체제가 유지되는 방향으로 의결권을 행사할 것을 권고했다.

◆글래스루이스∙서스틴베스트 등 의결권 자문사 5곳, 최윤범 회장 연임 일제히 찬성

19일 현재 고려아연 정기주총에 대한 의안 분석 보고서를 발표한 국내외 의결권 자문사는 ▲글래스루이스 ▲ISS ▲서스틴베스트 ▲한국ESG연구소 ▲한국ESG평가원 ▲한국의결권자문 ▲한국ESG기준원 등 일곱 곳이다.

이 가운데 글래스루이스∙서스틴베스트∙한국ESG연구소∙한국ESG평가원∙한국의결권자문 등 다섯 곳은 고려아연 측이 추천한 이사 후보 2명인 최윤범 회장과 황덕남 사외이사(이사회 의장)에 대해 모두 찬성 권고했다. 위 다섯 곳 중 한국ESG연구소를 제외한 네 곳은 적대적M&A를 포기하지 않고 있는 MBK·영풍 측이 추천한 박병욱·최연석·최병일·이선숙 후보 4명 전원에 대해서는 일괄 반대를 권고했다. 현 경영진 중심의 이사회 체제와 운영의 필요성을 적극 지지한 셈이다.

주목할 점은 이번 정기주총의 핵심 안건으로 꼽히는 '이사 수 선임안'에 대해 국내외 의결권 자문사 7곳 모두가 고려아연 회사 측 안인 '이사 5인 선임안'에 찬성을 권고했다는 점이다. MBK∙영풍 측이 제안한 이사 6인 선임안에 대해서는 일제히 반대를 권고했다.

오는 9월 개정 상법 시행에 따라 고려아연은 분리선출 감사위원 1명을 추가로 선임해야 하는 상황에서 이번에 임기가 종료되는 6명을 모두 선임할 경우 분리선출 감사위원 1명을 뽑을 수 없다. 이에 따라 의결권 자문사들은 개정 상법 적용을 위해 회사 측 지지하는 '5인 선임안'에 대해 일제히 찬성을 권고했다. 이재명 정부 정책에 발맞춰 이사회 독립성을 강화하려는 현 경영진과 동일한 입장을 견지한 것이다. 반대로 MBK·영풍 측이 제안한 이사 6인 선임 안건은 정부 정책 및 시장 흐름과 어긋난다고 판단한 것이다.

또한 국내외 의결권 자문사 7곳은 또 다른 핵심 안건이자 고려아연 측이 지지하는 ▲임의적립금 약 9177억원의 미처분이익잉여금 전환의 건 ▲소수주주에 대한 보호 관련 정관 명문화의 건 ▲분리선출 감사위원 2인 확대(현재 1인) 위한 정관 변경의 건 등에 일제히 찬성을 권고했다.

특히 미처분이익잉여금으로 전환하는 이익잉여금 9177억원은 MBK·영풍 측이 제안한 약 3925억원의 두 배가 넘는 수준이다. 이는 고려아연 현 경영진이 안정적이며 지속 가능한 주주환원에 더 많은 의지와 관심을 가진 점을 보여준다. 국내 의결권 자문사들도 현 경영진의 주주환원 확대 정책에 한 목소리로 지지 의사를 표했다.

◆ 최윤범 회장 등 현 경영진, 사상 최대 실적 달성…이사회 독립성·감독기능도 강화

이처럼 국내외 의결권 자문사 대부분이 현 경영진 중심의 이사회 체제에 사실상 손을 들어주는 의견을 낸 까닭은 최윤범 회장을 포함한 현 경영진이 그동안 실적과 지배구조, 주주환원, ESG 등 여러 측면에서 눈에 띄는 성과를 낸 점을 높이 평가했기 때문으로 판단된다.

고려아연은 지난해 사상 최대 매출액과 영업이익, 44년 연속 연간 영업흑자라는 유례없는 성과를 달성했다. 또한 미국 정부 등과 함께 약 11조원을 투자해 아연과 구리(동), 은, 안티모니 등 핵심광물을 생산하는 대규모 제련소를 현지에 짓기로 했다. 이 프로젝트로 고려아연은 세계 최대 핵심광물 시장 중 하나인 미국을 선점하고 글로벌 핵심광물 허브로 자리매김하는 기회를 가질 것으로 기대한다.

지배구조도 대폭 개선했다. 사외이사가 이사회 의장을 맡도록 정관을 바꿨고, 이사회 내 위원회를 모두 사외이사로만 구성해 이사회 독립성과 감독기능을 강화했다. 여성과 외국인 이사를 추가 선임해 이사회 다양성도 높였다. 고려아연 사외이사 비중은 68%로 상장사 평균 51%(공정거래위원회 발표 기준)를 크게 상회한다.

주주환원 분야에서도 괄목할 만한 성과를 보이고 있다. 2024년 10월 MBK파트너스와 영풍의 적대적M&A를 저지하기 위해 취득한 자기주식 약 204만주를 지난해 전량 소각하며 주주와 약속을 예정대로 이행했다. 2025년 결산 배당으로 최근 5년간 최고 수준인 주당 2만원을 결정했으며, 투자자들이 배당액을 확인한 뒤 투자할 수 있도록 배당기준일도 변경했다.

지난달 26일 고려아연이 홈페이지에 발표한 '2026년 정기주총 안건 설명' 자료에 따르면 최윤범 회장이 대표이사(현재는 대표이사 아니며 사내이사로만 활동)로서 본격적으로 경영을 이끈 2019년 3월22일부터 2026년 2월25일까지 고려아연 총주주수익률(TSR)은 무려 465.6%에 이른다. 업종 평균(KRX Steels Index)보다 3배 가까이 높다. 같은 기간 고려아연 이사회 장악을 노리는 영풍의 TSR은 -9.5%다.

국내외 기관이 평가한 고려아연 ESG등급도 꾸준히 오르고 있다. 서스틴베스트와 한국ESG연구소는 2023년부터 2025년까지 3년 연속 A등급을 줬다. 한국ESG기준원은 2023년 B등급에서 2024년 B+등급으로 상향 조정한 뒤 이를 2년 연속 유지하고 있다. ISS퀄리티스코어는 올해 1월 환경과 사회, 지배구조 등 세 개 분야에서 모두 최고점(1점)을 줬다.

고려아연 관계자는 "국내외 의결권 자문사 7곳 중 5곳이 최윤범 회장을 포함한 고려아연 측이 지지하는 이사 후보 전원에 찬성을 권고했다"며 "그러면서 동시에 4개의 기관이 MBK·영풍 측이 추천한 이사 후보에 대해서는 모두 반대를 권고한 점은 고려아연 기업가치와 주주가치 향상을 위해서는 현 경영진 중심의 이사회가 흔들림 없이 지속돼야 한다는 의견을 밝힌 것으로 판단한다"고 전했다.

이어 "고려아연 이번 정기주총에서 MBK·영풍의 적대적M&A 야욕을 막는 것을 넘어 지난해 사상 최대 실적을 거둔 성과를 주주 분들께 보고하고 미국 통합 제련소 건설 등 고려아연의 새로운 도약을 위한 미래 계획을 설명하는 장으로 만들 것"이라며 "고려아연은 앞으로도 글로벌 핵심광물 대표 기업으로 지속적인 성장과 주주가치 제고를 약속 드린다"고 덧붙였다.

 

y2kid@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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