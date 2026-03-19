심보균 익산시장 예비후보, '시민 햇빛연금' 공약…에너지 소득모델 제시

태양광 발전 수익 기반 시민 소득배분 구조 설계

세금 부담 없는 PF 방식 재원조달 추진 계획

[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 심보균 익산시장 예비후보가 태양광 수익을 활용한 '시민 햇빛연금' 공약을 제시하며 지역사회 관심을 끌고 있다.

심 예비후보는 19일 익산시청에서 기자회견을 열고 유휴부지 1000만㎡를 활용한 태양광 발전단지 조성을 통해 '에너지 복지'와 '지역 소득' 동시 실현 구상을 밝혔다. 이는 익산시 전체 면적의 약 2% 수준이다.

심보균 익산시장 에비후보가 19일 '시민 햇빛연금' 공약을 발표하고 있다.[사진=김보균 캠프]2026.03.19 gojongwin@newspim.com

공약의 핵심은 발전 수익을 시민에게 정기적으로 지급하는 구조다. 가구당 월 10만~30만 원 수준의 연금을 지급하고, 마을 단위로는 월 500만 원 규모의 배당이 이뤄지도록 설계한다는 계획이다.

사업은 저소득층부터 시작해 전 시민으로 단계적으로 확대되며 20년 이상 안정적 지급을 목표로 한다.

해당 정책은 단순한 재생에너지 확대를 넘어 소득 재분배 모델로 설계된 점이 특징이다. 농촌에는 공동체 기반 배당을, 도시에는 생활 보조형 소득을 제공하는 이중 구조를 갖췄다.

재원은 세금 추가 부담 없이 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 조달한다. 정책금융과 국책은행이 전체의 85%를, 주민참여형 펀드와 지자체 출자가 15%를 맡는 구조다.

심 예비후보는 재생에너지 확대 정책과 연계해 국비 확보에도 나선다는 방침이다. 농림축산식품부 영농형 태양광, 산업통상자원부 RE100 산업 기반, 환경부 탄소중립 전략, 행정안전부 햇빛소득마을 정책과의 연계를 추진할 계획이다.

국내외에서도 유사 사례가 확산되는 추세다. 전남 신안군은 태양광 수익을 주민에게 환원하는 '햇빛연금'을 통해 2021년부터 2024년까지 약 220억 원을 지급했으며 경기 여주 구암리와 군산 등에서도 관련 모델이 검토·운영되고 있다. 일본은 영농형 태양광을 통해 농가 소득 증대 효과를 거두고 있다.

심 예비후보는 "에너지 생산 수익을 시민에게 환원하는 구조가 지역경제 활성화의 현실적 대안"이라며 "익산이 재생에너지 소득공유 모델의 선도 사례가 되도록 추진하겠다"고 말했다.

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