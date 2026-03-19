SKT, 행복나눔헌혈 릴레이 캠페인 시작

ICT 패밀리사 구성원들 자발적 참여...연중 전국 20여개 사옥서 진행

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK텔레콤은 ICT 패밀리사와 함께 구성원의 참여로 생명 나눔을 실천하는 '행복나눔헌혈' 릴레이 캠페인을 시작했다고 19일 밝혔다.

이번 '행복나눔헌혈' 캠페인은 SKT, SK스퀘어, SK브로드밴드 등 SK ICT 패밀리사 구성원들이 자발적으로 함께하는 행사로 지난 18일 SK T-타워를 시작으로 연중 전국 20여 개 사옥에서 순차적으로 진행될 예정이다.

SK텔레콤은 ICT 패밀리사와 함께 구성원의 참여로 생명 나눔을 실천하는 '행복나눔헌혈' 릴레이 캠페인을 시작했다고 19일 밝혔다. [사진= SK텔레콤]

SKT는 1998년 임직원 단체 헌혈을 시작으로 30년 가까이 꾸준히 헌혈 문화 확산에 동참하고 있다.

특히 지난 2020년부터는 사옥 릴레이 헌혈을 매년 이어오고 있다. 이 행사는 지난 2024년 이후 2년 동안에만 약 2000명의 구성원이 참여할 만큼 높은 호응을 얻었다.

또 SKT는 헌혈 참여 편의성을 높이기 위해 ICT 기술을 활용한 다양한 서비스도 선보여 왔다.

2007년에는 긴급 수혈 환자를 위한 '모바일 헌혈'을, 2011년에는 앱으로 헌혈 예약을 할 수 있는 '스마트 헌혈'을 각각 출시한 바 있다.

2019년에는 세계 최초로 헌혈자의 건강관리를 지원하는 '레드커넥트' 앱을 개발해 대한적십자사에 기부하기도 했다.

헌혈을 희망하는 사람은 누구나 레드커넥트 앱을 통해 ▲헌혈 예약 ▲헌혈 기록 확인 ▲혈액 검사 결과 추적 관리 ▲헌혈 관련 증명서 조회·발급 등 서비스를 편리하게 이용할 수 있다.

엄종환 SKT ESG추진실장은 "행복나눔헌혈은 구성원의 따뜻한 뜻을 모아 사회에 감사의 마음을 전하는 SKT의 대표 사회공헌 활동"이라며 "앞으로도 생명 나눔의 가치를 확산하고 ESG를 실천해 나가겠다"고 말했다.

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