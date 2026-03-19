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2026.03.19 (목)
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[인터뷰] 황규영 건화 대표 "상하수도 엔지니어링, 디지털 입고 미래산업으로"

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가뭄·홍수·산업용수 수요 증가에 물관리 기술 시장 성장 기대
반도체와 에너지산업, 데이터센터 발전으로 물 수요 증가
설계 넘어 운영까지…건화, 상하수도 엔지니어링 고도화

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 상하수도 엔지니어링이 단순한 시설 설계를 넘어 운영관리와 디지털 기술, 기후위기 대응 역량까지 아우르는 종합 기술 산업으로 진화하고 있다.

19일 뉴스핌 취재에 따르면 전날 대한민국 국제물산업박람회(WATER KOREA 2026)가 열린 부산 벡스코를 찾은 황규영 건화 대표이사는 "물산업은 이제 단순한 시설 건설을 넘어 운영과 디지털 기술을 활용한 지능형 물관리 체계로 발전하고 있다"며 "이런 변화에 맞춰 스마트 물관리 설계 기술과 운영 효율화 솔루션을 확대하고 있다"고 말했다.

◆ 상하수도 설계서 운영까지…스마트 물관리로 확장

상하수도 사업은 종합 엔지니어링 회사인 건화의 핵심 축 중 하나다. 건화는 정수시설과 송·배수시설, 하수처리시설과 하수관로 등 상하수도 전반을 아우르며, 하수처리장 및 정수장 현대화, 해수담수화, 도시침수예방, 관망 관리, 운영·관리대행(O&M)까지 폭넓게 수행하고 있다. 2025년 수주실적은 작년 말 기준으로 1만1847건이다.

황 대표는 건화의 경쟁력으로 상하수도 엔지니어링 전 주기 대응 능력을 꼽았다. 그는 "스마트 상하수도 관리 기술과 디지털 기반 설계·운영관리, 유역 전체를 고려한 통합관리 설계로 기술 역량과 전문성을 강화하고 있다"며 "인공지능(AI)과 엔지니어링 기술을 결합한 스마트 물관리 체계, 에너지 자립화, BIM(Building Information Modeling) 설계 확대가 앞으로 물 인프라 운영 효율성과 안정성을 높이는 핵심 요소가 될 것"이라고 설명했다.

18일 부산 벡스코에서 열린 대한민국 국제물산업박람회(WATER KOREA 2026)에서 황규영 건화 대표이사가 엔지니어링 공동관에 대해 설명하고 있다. [사진=건화] 2026.03.19 aaa22@newspim.com

건화는 이번 박람회에서 스마트 물관리 기술과 상하수도 엔지니어링 역량을 프로젝트 중심으로 소개할 계획이다. 황 대표는 "스마트 물관리 기술과 상하수도 엔지니어링 역량을 프로젝트 중심으로 소개할 예정"이라며 "중동과 아시아, 중남미 등에서 수행한 상하수도와 수자원 개발 프로젝트와 같은 풍부한 해외 사업 경험을 갖춘 높은 엔지니어링 기술 경쟁력을 보유하고 있다"고 했다.

대표 사례도 적지 않다. 건화는 사우디아라비아 하남시 환경기초시설 현대화 및 공원조성사업, 성남·판교 수질복원센터 관리대행, 제주 공공하수처리시설 현대화사업, 카타르 알 다키라 하수처리장 등 국내외 물 인프라 사업을 수행해 왔다. 상하수도 설계에 그치지 않고 운영관리와 유지관리, 디지털 전환까지 사업 영역을 넓히며 기술 축적을 이어가고 있는 셈이다.

"K-수도기술 세계화 가능…노후시설 현대화 지원 강화해야"

황 대표는 물산업의 성장 가능성도 높게 봤다. 그는 "기후변화로 가뭄과 홍수 등 물 관련 리스크가 전 세계적으로 증가하고 있고 반도체와 에너지산업, 데이터센터 등에서 물 수요도 계속 늘고 있다"며 "물관리 기술과 물 인프라에 대한 수요는 지속적으로 확대될 것"이라고 내다봤다.

국내 물기업의 해외 시장 진출에 대한 자신감을 내비쳤다. 황 대표는 "국내 엔지니어링 기업들은 짧은 기간 다양한 인프라를 압축적으로 구축한 경험이 해외 사업 수행 능력으로 이어지고 있고 기술력과 가격 경쟁력을 동시에 갖춘 점이 강점"이라고 말했다. 이어 "국내 기업들이 지금까지 쌓은 노하우를 바탕으로 신시장에 도전한다면 K-수도기술의 세계화도 가능하다"고 강조했다.

카타르 알 다키라 하수처리장 [사진=건화] 2026.03.19 aaa22@newspim.com

정책 지원 필요성도 언급했다. 그는 "물산업은 국민 생활과 직결된 공공 인프라이기 때문에 지속적인 정책 지원과 제도 개선이 중요하다"며 "노후 상하수도 시설 현대화 사업 확대와 국내 기업들의 해외 시장 진출을 위한 정책적 지원 체계가 강화될 필요가 있다"고 말했다.

엔지니어링 산업 특성상 인력의 중요성도 빼놓을 수 없다. 이번 박람회에서 건화는 청년 취업관에도 참여했다. 황 대표는 "엔지니어링은 고도의 전문성과 복합적인 분석 능력이 요구되는 산업으로 전문 인력이 핵심 경쟁력으로 건화는 석박사급 이상 전문 인력을 중심으로 연구개발과 기술 역량 강화를 지속하고 있다"고 말했다. 이어 "인력 확보와 교육 투자에 꾸준히 힘쓰는 것이 장기적으로 기술 경쟁력을 좌우하는 요소"라고 덧붙였다

aaa22@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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