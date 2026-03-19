'경기도 여성청소년 생리용품 온라인 쇼핑몰' 55억원 거래액 달성

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도주식회사가 운영하는 '경기도 여성청소년 생리용품 온라인 쇼핑몰'이 2025년 한해 약 55억 원의 거래액, 가입회원 4만 5000명을 달성했다고 19일 밝혔다.
경기도주식회사는 올해 경기도 여성청소년의 폭넓은 선택권을 위해 유명 제조사와 협력해 공동기획 상품 개발을 협의 중이다. 이르면 4월 쇼핑몰 전용 상품을 저렴한 가격에 단독 판매할 수 있을 것으로 내다보고 있다. 대중적 인기가 높은 제품을 합리적인 가격에 공급해 가격 안정화 등을 목표로 한다.
경기도 여성청소년 생리용품 보편지원 사업은 11~18세 여성청소년에게 지역화폐(생리용품 바우처)를 지원하는 정책이다. 경기도주식회사는 비대면 구매를 선호하는 청소년의 소비 행태를 반영해 전용 쇼핑몰을 운영 중이다. 쇼핑몰을 통해 ▲직접 방문의 번거로움 해소 ▲대면 구매 시 발생하는 심리적 불편 완화 ▲무료 배송 등을 통해 정책 체감도를 높이고 있다.
정책과의 효율적인 연계와 더불어 중소기업 판로 지원의 측면에서도 효과를 거두고 있다. 우수 중소기업 제품 전용 섹션을 마련하고 최저 수준의 우대 수수료를 적용해 기업의 유통 부담을 낮췄다.
생리용품 브랜드 '프레셔스'를 제조하는 라이맥스인터내셔널 김주혁 대표는 "공공 플랫폼을 통해 신규 고객 접점이 확대되는 효과가 있었고, 우대 수수료 적용이 경영 부담 완화에도 도움이 됐다"고 말했다.
탁정삼 경기도주식회사 경영본부장은 "여성의 건강과 직결된 기본권을 보장하는 정책과 경기도 여성청소년 생리용품 온라인 쇼핑몰이 시너지 효과를 내면서 큰 반향을 얻고 있다"며 "앞으로도 합리적인 가격 환경 조성과 중소기업 판로 지원을 함께 추진하는 성공적인 모델로 자리매김할 수 있도록 운영을 지속 개선해나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com