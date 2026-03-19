LG전자, AI 바람·셀프청소 앞세운 '휘센 뷰I' 출시

판매 86% 성장세 지속…에너지 절감 기능도 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 인공지능(AI) 기능과 관리 편의성을 앞세운 에어컨 라인업을 확대한다.
LG전자는 19일 2026년형 'LG 휘센 AI 오브제컬렉션 뷰I'를 출시한다. 인기 모델인 휘센 뷰 시리즈 경험을 넓히기 위한 신규 라인업이다.
휘센 뷰 시리즈는 지난 2024년 출시 이후 빠르게 자리 잡았다. 지난해 판매량은 전년 대비 86% 이상 증가했다. 같은 기간 스탠드 에어컨 판매의 절반 수준을 차지했다.
지난 1월 선보인 뷰I 프로도 초기 판매가 확대 흐름을 보였다. 2월 누적 판매가 전년 동기 실적을 넘어섰다.
제품 경쟁력은 '클린뷰' 기능에서 나온다. 나사 하나만 풀고 버튼을 누르면 내부를 열어 청소할 수 있다. 위생 관리 편의성이 소비자 호응을 이끌었다.
신제품에는 상위 모델 중심 기능도 확대 적용했다. 레이더센서는 사용자 위치와 패턴, 공간을 분석한다. AI 바람이 온도를 자동 조절한다. 설정 온도에 가까워지면 바람 세기를 낮춰 쾌적함을 유지한다.
사람이 없으면 외출모드로 전환한다. 불필요한 전력 사용을 최대 76%까지 줄인다.
쾌적제습 기능도 강화했다. 온도를 크게 낮추지 않고 습도만 조절한다. 전력 사용량은 기존 강력제습 대비 36% 감소한다.
라인업도 확대했다. 휘센 뷰 시리즈 모델 수를 5종에서 6종으로 늘렸다. 휘센 쿨 시리즈도 쿨프로로 확장했다.
가격은 뷰I 2in1 기준 335만~392만원이다. 쿨프로는 235만~287만원이다. 구독 서비스 이용 시 월 요금은 뷰I 4시리즈 기준 8만2900원부터 시작한다. 쿨프로는 7만1900원부터 이용 가능하다.
장석훈 LG전자 RAC사업부장은 "LG 휘센 뷰 시리즈는 클린뷰와 같은 고객친화적 기능으로 판매 확대를 이어가고 있으며, 지속적으로 새로운 고객가치를 더해 AI 에어컨 시장을 선도하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com