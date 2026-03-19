웨이브, '연애남매' 시즌2 제작 확정…올 하반기 공개

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국내 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브가 '연애남매' 시즌2 제작을 확정 짓고, 올해 하반기 오리지널 독점 콘텐츠로 선보인다고 19일 밝혔다.
지난 2024년 3월 첫선을 보인 '연애남매'는 남매들이 모여 서로의 연인을 찾아가는 가족 참견 연애 리얼리티 예능이다.
가족 관계를 결합한 신선한 포맷으로 기존 연애 예능과 차별화된 재미와 깊은 공감을 선사하며 큰 호응을 얻었다.
실제로 시즌1은 웨이브 상반기 오리지널 예능 중 가장 많은 시청 시간을 기록했으며, 방영 기간 약 4개월 내내 주말 신규 유료 가입 견인 1위 자리를 굳건히 지켰다. 특히 연애 리얼리티의 핵심 타깃인 20대 여성 이용자의 유입이 두드러졌다.
프로그램 공개 첫 달인 3월, 웨이브 내 20대 여성 이용자는 전월 대비 약 2배 증가하며 괄목할 만한 플랫폼 확장성을 입증했다.
외부 화제성 조사에서도 압도적인 성과를 거뒀다. 방영 기간 동안 TV-OTT 통합 비드라마 화제성 부문에서 총 4차례 1위에 올랐으며, 최종회에서는 자체 최고 화제성 점수를 경신하며 유종의 미를 거뒀다.
다수의 출연진 역시 종영 주차 비드라마 출연자 화제성 톱20에 이름을 올리며 프로그램 전반을 향한 대중의 뜨거운 관심을 증명했다.
이러한 성과를 바탕으로 돌아오는 시즌2는 시즌1 메인 PD였던 이진주 PD와 시즌1 연출에 참여한 신혜원 PD가 공동 연출을 맡는다. 웨이브는 시즌2를 통해 '연애남매' 특유의 끈끈한 관계성과 공감 포인트를 이어가는 동시에, 새로운 출연진들이 엮어갈 예측 불가의 이야기로 시청자들과 다시 만날 계획이다.
연애남매 시즌2는 웨이브 공식 인스타그램을 통해 주인공이 될 남매 출연자를 공개 모집하고 있다.
진정한 사랑을 찾고 싶은 솔로 남매라면 누구나 지원 가능하며, 본인 직접 지원은 물론 주변의 매력적인 남매 추천도 가능하다. 참가 신청은 안내된 QR코드 및 신청서 링크를 통해 접수하면 된다.
alice09@newspim.com