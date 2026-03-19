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2026.03.19 (목)
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스타머 英 총리, 안팎에서 뭇매… 트럼프는 맹비난, 이번엔 전 부총리가 "시간 별로 없어"

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 사사건건 비판·혹평을 받고 있는 키어 스타머 영국 총리가 이번에는 국내 정계에서 혹독한 공세에 직면하고 있다.

그를 향한 공격에는 야당은 물론이고 자신이 속한 중도좌파 노동당 진영의 주요 인사도 뛰어들고 있다. 스타머 총리의 정치적 생명도 안심할 수 없는 상황이라는 관측이 제기되는 대목이다.

[런던 로이터=뉴스핌] 장일현 특파원 = 키어 스타머 영국 총리가 지난달 5일(현지 시간) 이스트서식스 세인트 레오나즈‑온‑시 (St Leonards‑on‑Sea) 지역에서 열린 커뮤니티 재생 행사에 참석해 연설하던 도중 안경을 고쳐 쓰고 있다. 스타머 총리는 자신이 임명했던 피터 맨델슨 전 주미 영국대사가 미국의 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과 긴밀한 친분을 유지했던 사실이 밝혀지면서 여야 정치권으로부터 커다란 비판을 받고 있다. 맨델슨 전 대사가 임명 전부터 엡스타임과 관련된 의혹이 있었는데도 그의 임명을 강행했기 때문이다. 2026.02.05. ihjang67@newspim.com

■ 차기 총리 거론되는 레이나 전 부총리 "노동당 존립 위태… 현 정부 시간 별로 없어"

앤절라 레이너 전 부총리는 17일(현지 시간) "지금의 노동당은 기득권을 대변하는 정당으로 비치고 있다"며 "노동당의 존립 자체가 위태로운 상황"이라고 했다. 그는  "(스타머 총리가 이끄는) 현 정부에겐 시간이 얼마 남지 않았다"고도 했다. 

레이너 부총리는 지난 2024년 총선에서 노동당이 14년 만에 정권 탈환에 성공한 이후 스타머 정부의 2인자인 부총리 겸 균형발전·주택 및 지역사회 장관에 올랐다. 

'흙수저 여성 노동자 출신'이라는 강력한 상품성을 가진 그는 영국 정치권에서 가장 주목받는 차세대 리더 중 한 명으로 꼽히고 있다. 

1980년 그레이터맨체스터주(州) 스톡포인트에서 태어난 그는 어릴 때 수시로 난방이 끊기는 공공주택에 살았고, 집에는 읽을 책이 없을 정도로 어려운 가정에서 자랐다. 

16세 때 임신을 했고 학교를 중퇴했다. 아이를 키우며 대학을 다녔고, 졸업 후 요양보호사로 일하며 생계를 이었다. 이후 노동 운동을 하면서 노동당과 인연을 맺었다. 

그는 지난해 9월 잉글랜드 호브 지역에 있는 주택을 매입하는 과정에서 세금을 제대로 내지 않았다는 의혹으로 자리에서 물러났다. 

하지만 영국 정계에서는 그가 차기 노동당 대표와 총리에 가장 가깝게 다가간 인물이라는 평가가 나오고 있다.

■ 스타머 정부의 이민 정책은 '비영국적' '신뢰 위반'

레이너 전 부총리는 이날 런던 시내 한 펍에서 열린 노동당 내 한 계파 모임에서 "현 정부가 추진하는 이민 정책이 비영국적이며 (노동자 계급에 대한) 신뢰 위반"이라고 강하게 비판했다. 그는 "많은 이민자들이 자신들의 미래를 두려워하고 있다"고 했다. 

그는 지난달 노동당이 지난 100년 가까이 텃밭으로 여겨온 그레이터맨체스터 남동부 고튼·덴튼 선거구 보궐선거에서 참패한 일에 대해서도 강하게 비판했다. 

그는 "정당으로서 그리고 하나의 운동으로서 우리는 숨을 수 없다. 쇠퇴의 순간에 그저 형식적으로 대응할 수는 없다"며 "안전지대는 없고, 우리에겐 시간이 부족하다"고 했다. 

이어 "사람들이 그토록 원했던 변화는 반드시 눈에 보여야 하고, 체감되어야 한다"며 "(그런 변화를) 노동당 정부가 실현해줄 수 있다는 것을 보여줘야 한다"고 말했다. 

앤절라 레이너 전 영국 부총리. [사진=로이터 뉴스핌]

 

■ BBC "레이너 부총리, 총리 교체 논란에 불 다시 지펴"

이날 그의 연설은 영국 정치권과 언론의 큰 조명을 받았다. 

BBC는 "레이너 전 부총리가 노동당 활동가들을 대상으로 한 연설은 신랄하고 날카로웠으며 강렬하고 조금도 주저함이 없었다"며 "1500단어 분량의 발언이었지만 스타머 총리를 매우 강하게 비판하는 내용이었다"고 말했다. 

한 노동당 의원은 레이너 전 부총리가 현 스타머 총리 정부의 정책에 반대하는 이유에 대해 "노동당 의원들 전체가 그 정책을 싫어하기 때문"이라고 했다. 

집권 이후 잦은 공약 뒤집기 논란으로 지지율이 크게 떨어진 스타머 총리는 올해 들어 정치적 리더십이 급격히 흔들리고 있다. 

미국의 억만장자 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인과 친분이 있는 피터 맨델슨을 주미 대사로 임명했던 일로 당내에서 사퇴 압력을 받기도 했다. 

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 "레이너 전 부총리의 발언은 노동당 의원들이 스타머 총리를 더 좌측으로 끌어당기려는 시도의 일부"라며 "동시에 총리의 권력이 불안정하다는 신호로 받아들여졌다"고 했다. 

이어 "오는 5월 7일 실시되는 지방선거에서 노동당이 크게 패할 경우 스타머 총리의 리더십은 다시 도전을 받을 수 있다"고 했다. 

BBC도 "레이너의 휘발성 강한 연설이 총리 교체 논란에 다시 불을 지폈다"고 했다. 

한편 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁에서 영국이 아무런 역할을 하지 않고 미국을 돕지도 않는다며 스타머 총리 잇따라 맹비난하고 있다. 

ihjang67@newspim.com

 

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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
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명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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