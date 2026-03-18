박완수 경남지사 "동북아 최고의 항공정비 거점 육성"

사천영당산단 항공MRO 산업단지 준공

2040년 항공MRO 시장 220조 성장



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 18일 사천 용당일반산업단지에서 열린 항공 유지·보수·정비(MRO) 산업단지 준공식을 통해 경남을 동북아 최고의 항공정비 거점으로 육성하겠다는 강력한 비전을 선포했다.

박완수 지사는 이날 "세계 항공MRO 시장이 2040년 220조 원 규모로 성장할 전망이지만, 우리나라는 아직 정비 물량 상당 부분을 해외에 의존하고 있다"며 "이제는 사천을 중심으로 국내 정비 체계를 구축하겠다"고 말했다.

그러면서 "생산 중심의 산업 기반에 연구개발과 정비 기반까지 갖춘 점이 큰 의미를 가진다"고 강조했다.

박완수 경남지사가 18일 사천 항공 유지·보수·정비(MRO) 산업단지 준공식에서 축사하고 있다.[사진=경남도]2026.03.18

2017년 착공해 총 1800억 원이 투입된 용당 산업단지는 30만㎡ 규모로 조성됐다. 경남도는 이번 준공으로 한국항공우주산업(KAI)을 중심으로 '연구개발–생산–정비'가 한곳에서 이뤄지는 '우주항공 완결형 생태계'를 확보했다고 설명했다.

단지 내 산업시설용지 20만7천㎡ 가운데 약 41%인 8만4천㎡에는 한국항공서비스(KAEMS)와 KAI 정비시설이 이미 운영 중이다. 나머지 부지에는 단계적으로 정비 인프라와 종합지원센터가 들어설 예정이다.

도는 단지 조성과 함께 전문인력 양성에도 나서고 있다. 2021년부터 현장 맞춤형 교육사업을 통해 179명의 전문가를 배출했고, 이 가운데 115명이 산업현장에 취업했다. 또 화물기 개조(P2F)와 부품 국산화 등 고부가가치 기술개발을 지원해 기업의 글로벌 시장 진출을 돕고 있다.

도는 향후 사천을 중심으로 연구개발, 산업, 교육 기능이 결합된 '우주항공복합도시' 조성에도 속도를 낸다. 지난 2024년 출범한 우주항공청(KASA)과 항공MRO 산업단지 간 연계를 강화해 경남이 동북아 항공정비의 핵심 거점으로 자리 잡는다는 구상이다.

준공식에는 박완수 도지사, 박동식 사천시장, 서천호 국회의원, 노경원 우주항공청 차장 등 산·학·연 관계자와 지역 주민 400여 명이 참석했다. 박 지사는 행사 뒤 한국항공우주산업을 방문해 차세대 전투기 KF-21과 FA-50 생산 현장을 점검하고 근로자를 격려했다.

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