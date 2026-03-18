강기정 기자회견장 항의 소동...'순천 의대 설립' 발언 역풍

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 순천 국립의대 설립 발언 후폭풍으로 강기정 광주시장이 전남 서부권 정치권과 시민들의 거센 항의를 받으며 전남도의회 기자회견이 한때 중단되는 소동이 벌어졌다.
18일 오후 2시쯤 전남도의회 브리핑룸 앞에는 강 시장의 '서부권 전략·비전' 발표를 앞두고 전남도의회 서남권 의원들과 목포시장 예비후보, 광역·기초의원 예비후보 및 출마 예정자, 시민단체 등이 집결했다.
이들은 강 시장이 밝힌 '순천 국립의대·부속병원 우선 설치' 구상에 반대하며 회견장 진입을 막고 고성을 주고받는 등 격하게 항의했다.
강 시장 측은 "서남권 발전 비전을 설명하는 자리"라며 통로 확보를 재차 요청했지만 반발이 계속되면서 현장은 몸싸움이 오가는 대치 상황으로 번졌다. 강 시장은 결국 정상적인 진행이 어렵다고 보고 일단 자리를 떠났다가 약 30여 분 뒤 다시 브리핑룸에 들어와 기자회견을 이어갔다.
이날 진통 끝에 재개된 기자회견에서 강 시장은 미국 메이오클리닉 사례를 들며 '한 병원이 도시를 먹여 살리는' 모델을 소개하고, 국내 '빅4' 수준 대형 종합병원을 서남권에 유치해 의료 플랫폼을 구축하겠다는 구상을 거듭 밝혔다.
이 같은 계획은 서남권 국립의대 설치 논란과 직접 맞닿아 있어, 순천 의대 및 부속병원 우선 설치 발언 이후 공개석상에서 다시 구체적으로 언급된 것은 이번이 처음이다.
그러나 강 시장은 논란의 중심이 된 '순천 국립의대 발언'에 대해 끝내 사과하지 않았다. "이것이 나의 정치 소신"이라며 자신의 구상이 정당하다는 입장을 고수했다. 결국 사과 없이 기자회견을 마친 강 시장은 거센 항의 속에 회견장을 빠져나갔다.
기자회견장은 한때 아수라장을 방불케 했다. 항의하는 시민들의 고성과 여기저기서 터져나온 반발로 현장은 혼란에 휩싸였고, 기자들의 질문까지 뒤엉키며 회견장은 끝내 소란스러운 분위기 속에 마무리됐다.
ej7648@newspim.com