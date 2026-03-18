강기정 기자회견장 항의 소동...'순천 의대 설립' 발언 역풍

강기정 "사과 없이 소신 고수"…목포·전남 서부권 정치권·시민단체 강력 반발

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 순천 국립의대 설립 발언 후폭풍으로 강기정 광주시장이 전남 서부권 정치권과 시민들의 거센 항의를 받으며 전남도의회 기자회견이 한때 중단되는 소동이 벌어졌다.

18일 오후 2시쯤 전남도의회 브리핑룸 앞에는 강 시장의 '서부권 전략·비전' 발표를 앞두고 전남도의회 서남권 의원들과 목포시장 예비후보, 광역·기초의원 예비후보 및 출마 예정자, 시민단체 등이 집결했다.

강기정 더불어민주당 전남‧광주특별시장 예비후보가 18일 오후 '서부권 7대 약속, 100만 글로벌 공항도시권 비전'을 발표하기 위해 전남도의회를 찾았으나, 일부 전남도의원과 주민들이 순천 국립의과대학 및 부속병원 설립 발언에 대한 '사과'를 요구하며 거세게 항의해 기자회견장에 입장하지 못하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.03.18 ej7648@newspim.com

이들은 강 시장이 밝힌 '순천 국립의대·부속병원 우선 설치' 구상에 반대하며 회견장 진입을 막고 고성을 주고받는 등 격하게 항의했다.

강 시장 측은 "서남권 발전 비전을 설명하는 자리"라며 통로 확보를 재차 요청했지만 반발이 계속되면서 현장은 몸싸움이 오가는 대치 상황으로 번졌다. 강 시장은 결국 정상적인 진행이 어렵다고 보고 일단 자리를 떠났다가 약 30여 분 뒤 다시 브리핑룸에 들어와 기자회견을 이어갔다.

18일 오후 순천 국립의대 설립 발언 후폭풍으로 강기정 광주시장이 전남 서부권 정치권과 시민들의 거센 항의를 받으며 전남도의회 기자회견이 중단되는 소동이 벌어지고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.03.18 ej7648@newspim.com

이날 진통 끝에 재개된 기자회견에서 강 시장은 미국 메이오클리닉 사례를 들며 '한 병원이 도시를 먹여 살리는' 모델을 소개하고, 국내 '빅4' 수준 대형 종합병원을 서남권에 유치해 의료 플랫폼을 구축하겠다는 구상을 거듭 밝혔다.

이 같은 계획은 서남권 국립의대 설치 논란과 직접 맞닿아 있어, 순천 의대 및 부속병원 우선 설치 발언 이후 공개석상에서 다시 구체적으로 언급된 것은 이번이 처음이다.

진통 끝에 재개된 기자회견에서 강기정시장은 미국 메이오클리닉 사례를 들며 '한 병원이 도시를 먹여 살리는' 모델을 소개하고, 국내 '빅4' 수준 대형 종합병원을 서남권에 유치해 의료 플랫폼을 구축하겠다는 구상을 밝히고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.03.18 ej7648@newspim.com

그러나 강 시장은 논란의 중심이 된 '순천 국립의대 발언'에 대해 끝내 사과하지 않았다. "이것이 나의 정치 소신"이라며 자신의 구상이 정당하다는 입장을 고수했다. 결국 사과 없이 기자회견을 마친 강 시장은 거센 항의 속에 회견장을 빠져나갔다.

기자회견장은 한때 아수라장을 방불케 했다. 항의하는 시민들의 고성과 여기저기서 터져나온 반발로 현장은 혼란에 휩싸였고, 기자들의 질문까지 뒤엉키며 회견장은 끝내 소란스러운 분위기 속에 마무리됐다.

ej7648@newspim.com