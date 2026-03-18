김병내 광주 남구청장 예비후보 "검증된 실력·추진 리더십 필요"

백운동 일원서 선거사무소 개소

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김병내 광주 남구청장 예비후보(남구청장 직무정지)가 17일 백운동 일원에서 선거사무소 개소식을 열고 세몰이에 나섰다.

선거사무소 개소식은 별도의 공식 행사 없이 이날 오전 9시부터 오후 6시까지 진행됐다.

김병내 광주 남구청장 예비후보 개소식. [사진=김병내 예비후보 측] 2026.03.18 bless4ya@newspim.com

강기정 광주시장, 신정훈·정준호 국회의원, 이병훈 더불어민주당 호남발전특위상임부위원장, 강운태·고재유 전 광주시장, 최영호 전 남구청장, 김영록 전남도지사·민형배 국회의원 배우자 등 유명 인사가 참여했다.

또한 정원호 성동구청장, 문대림 국회의원(제주시 갑), 황명선 국회의원(충남 논산시계룡시금산군) 등 광역·기초단체장 정관계 인사가 축하의 메세지를 건넸다.

김 예비후보는 "광주·전남 대통합의 시기에 남구가 크게 도약할 수 있는 기회의 골든타임이 다가왔다"며 "거대한 변화의 물결 앞에 우리에게 필요한 것은 검증된 실력과 압도적인 추진력을 가진 리더십이 필요하다"고 강조했다.

이어 "전국에서 가장 젊은 구청장인 김병내는 끝나는 3선이 아니라 다시 시작하는 3선이다"며 "검증된 3선의 힘으로 광주·전남 통합의 시대에 남구의 위대한 도약을 반드시 완성하겠다"고 밝혔다.

김 예비후보는 "중단 없는 남구 발전을 위해서는 연습할 시간이 없다. 시행착오 없는 확실한 선택은 김병내다"며 "광주·전남의 선도 도시 남구, 대한민국의 대표 도시 위대한 남구를 함께 만들어 나가자"고 강조했다.

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