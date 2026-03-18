건보공단, 고령친화연구센터 '리빙랩' 활용 기업 공모

다음 달 3일까지 공모 신청

"상생협력 기회 마련 기대"



[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민건강보험공단이 강원도 원주 소재 건강보험고령친화연구센터 내 생활실험실(리빙랩)을 활용해 자사 제품의 사용성을 평가할 유망 기업을 모집한다.

건보공단 건강보험고령친화연구센터는 오는 4월 3일까지 전시체험관 내 리빙랩 활용을 희망하는 기업을 대상으로 공모 신청을 접수한다고 18일 밝혔다.

이번 공모는 복지용구, 장애인보조기기, 의료기기, 고령친화용품 개발·연구 기업을 대상으로 한다. 심사를 통해 선정된 업체는 오는 4월 20일부터 6월 30일까지 리빙랩을 무상으로 이용할 수 있다.

<사진=국민건강보험공단>

선정된 기업은 생활 리빙랩 내에 조성된 스마트 홈(거실·주방·침실·화장실·욕실 등)과 야외 공간(계단체험구역·보행·이동체험구역)을 활용해 자사 제품의 사용성을 실제 생활환경에서 평가할 수 있다.

리빙랩 활용을 희망하는 기업은 신청서와 관련 서류를 우편, 팩스, 이메일을 통해 제출해야 한다. 자세한 사항은 노인장기요양보험 누리집에서 확인할 수 있다.

건보공단 관계자는 "이번 공모를 통해 기업의 우수한 제품 개발을 지원하고 산업 활성화와 함께 공단-기업 간 상생협력 기회를 마련할 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.

sdk1991@newspim.com