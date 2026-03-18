美 무역법 301조 조사에 구윤철 "민관 합동 체계 구축 대응"

구 부총리, 제264차 대외경제장관회의 주재

"한-미간 합의된 이익 균형 유지"

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 미국 정부가 무역법 301조 관련 조사 개시를 밝힌 것과 관련해 우리 정부는 '민관 합동 대응 체계'를 구축하겠다는 계획을 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 18일 정부서울청사에서 제264차 대외경제장관회의를 주재하고 "한-미간에 이미 합의된 이익 균형을 유지하고, 주요 경쟁국 대비 불리하지 않은 결과가 도출될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제장관회의 겸 공급망안정화위원회 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.03.18 gdlee@newspim.com

앞서 미국 정부는 주요 무역상대국의 과잉생산 및 강제노동 문제와 관련해 무역법 301조 조사 개시를 발표한 바 있다.

이에 구 부총리는 "조사 과정에서 우리 기업과 산업에 불리한 결과가 발생하지 않도록 합동 대응체계를 구축할 계획"이라며 "과잉생산·강제노동 등 분야별로 범정부 차원에서 체계적으로 대응할 것"이라고 말했다.

한편 정부는 WTO 제14차 각료회의를 앞두고 부처별 대응 방안을 점검했다. 세계무역기구(WTO) 각료회의는 오는 26일~29일 카메룬에서 2년 만에 개최된다. 통상 환경 변화에 따른 WTO 개혁 방향이 주로 논의될 예정이다.

구 부총리는 "주요 이슈에 대해 우리 국익이 충실히 반영될 수 있도록 적극 대응할 것"이라고 말했다.

앞으로 대외경제장관회의에는 문화체육관광부 장관도 참석한다. K-컬쳐의 글로벌 확산에 따라 대외경제 정책 수립 단계부터 협업하겠다는 계획이다. 이날 회의에는 재경부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 문체부, 국토교통부 등 관계 부처 장·차관이 참석했다.

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