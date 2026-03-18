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'계엄 공백 4년' 국방백서, 400쪽 규모로 부활…대북 표현·전작권 '전면 수정'

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"2026년 12월 발간"…제작사 4월 선정, 2024·2025 백서 건너뛰고 새판
북한 '적' 규정 바뀌나…핵·미사일 위협 서술 수위 조정 가능성
전작권 전환·자주국방 강조…우크라·중동 전쟁 반영 '안보지형 재편'

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 '12·3 비상계엄' 여파로 발간이 중단됐던 국방백서를 4년 만에 재개한다. 2022년 이후 공백 상태였던 국방정책 공식 문서가 올해 말 약 400쪽 분량으로 발간되면서, 대북 인식과 한미동맹 구조를 둘러싼 정책 기조 변화가 본격 반영될 전망이다.

17일 국방부에 따르면, '2026 국방백서'는 오는 4월까지 제작업체를 선정한 뒤 집필·수정·보완 작업을 거쳐 12월 국문본으로 발간된다. 분량은 약 400쪽 수준으로, 2022년판(약 380쪽)보다 소폭 증가할 것으로 알려졌다. 국방백서는 2004년 이후 짝수년 주기로 발간돼 왔으나, 2024년판이 비상계엄 여파로 무산되면서 발간 주기가 한 차례 끊겼다.

당초 '2024 국방백서'는 2025년 초 발간을 목표로 초안까지 완성된 상태였다. 해당 초안에는 북한 정권과 북한군을 '적'으로 명시하고, 핵탄두 소형화·다종화와 고체연료 기반 미사일 전력 확대 등 북한의 핵·미사일 능력 고도화를 분석한 내용이 포함된 것으로 전해졌다. 그러나 윤석열 전 대통령 파면 이후 조기 대선 국면이 형성되면서, 백서 발간이 정치 쟁점화될 수 있다는 우려가 제기돼 최종 발간은 보류됐다.

2022년판 국방백서 표지. [사진=국방부 제공] 2026.03.18 gomsi@newspim.com

이로써 2023년 2월 발간된 '2022 국방백서'는 윤석열 정부의 사실상 유일한 백서로 남게 됐다. 국방부는 2024년과 2025년 백서를 연속으로 건너뛰고 '2026 국방백서'를 새롭게 작성하는 방식으로 정책 연속성을 재정비한다는 방침이다. 결과적으로 이번 백서는 이재명 정부 출범 이후 첫 국방백서이자, 4년 공백 이후 발간되는 '리셋 버전' 성격을 갖게 된다.

핵심 쟁점은 대북 인식과 표현 수위다. 2022년 백서에 명시된 "북한 정권과 북한군은 우리의 적"이라는 문구는 윤석열 정부의 대북 강경 기조를 상징하는 표현이었다. 반면 이재명 정부는 대화·관리 중심 접근을 병행하고 있어, '적' 규정이 유지될지 또는 '위협' 등 완화된 표현으로 조정될지 주목된다. 다만 북한이 2022년 이후 ICBM(대륙간탄도미사일) 발사 횟수를 연간 수십 회 수준으로 늘리고, 전술핵 운용 교리까지 공개한 점을 감안할 때 군사적 위협 서술 자체는 유지될 가능성이 크다.

한미동맹과 전시작전통제권(전작권) 전환 문제도 주요 서술 대상이다. 국방부는 한국군의 재래식 전력 중심 한반도 방어 주도 능력을 강조하면서, 전작권 전환 가속화와 연합지휘구조 개편 방향을 구체화할 것으로 보인다. 특히 한국군 주도의 미래연합사령부 체계, 조건에 기초한 전작권 전환(FOC·FMC 평가) 진행 상황 등이 수치와 일정 중심으로 반영될 전망이다.

국방외교와 국제 안보환경 분석도 대폭 강화된다. 러시아·우크라이나 전쟁 장기화, 이스라엘-이란 충돌 등으로 중동과 유럽 전장의 군사 기술과 교전 양상이 급변하면서, 드론·정밀유도무기·미사일 방어체계(MD) 등 현대전 핵심 전력에 대한 분석이 포함될 것으로 예상된다. 동시에 한국형 3축 체계(킬체인·KAMD·대량응징보복) 발전 현황과 방산 수출 규모(연간 수출액 수조~수십조 원대)도 함께 제시될 가능성이 높다.

국방부 관계자는 "발간 공백이 있었던 만큼, 정책 변화와 안보환경 변화를 종합적으로 반영하는 방향으로 준비 중"이라며 "국민과 국제사회에 한국 국방정책의 일관성과 방향성을 제시하는 계기가 될 것"이라고 했다.

gomsi@newspim.com

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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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