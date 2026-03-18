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테라뷰, 6G용 THz 기술개발 중장기 계획 발표

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MWC 2026서 핵심기술 주목…무선통신사와 협력

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 테라헤르츠 기술 및 솔루션 선도기업 테라뷰는 차세대 6G 이동통신에 필요한 테라헤르츠파(THz) 기술개발 및 상용화 관련 중장기 계획을 18일 밝혔다.

회사에 따르면 최근 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 규모의 이동통신 전시회 '모바일 월드 콩그레스(MWC) 2026'에서 테라헤르츠 주파수와 디지털 트윈이 6G 시대의 핵심 인프라 기술로 제시됨에 따라 THz의 기술개발 및 상용화를 선도하는 테라뷰에 많은 문의와 협업 제안이 이어지고 있다.

기존 4G와 5G가 사람 간 연결을 중심으로 기기 대 기기의 연결로 발전해 왔다면, 6G는 '모든 지능형 사물과 환경의 연결(IoE, Internet of Everything)'을 지향하는 차세대 무선 통신기술이다. 테라뷰에 의하면 THz 주파수를 활용하는 6G는 단순한 통신을 넘어 센싱과 컴퓨팅 기능이 통합된 네트워크를 구현해 모든 것이 연결되고 감지되며 지능화되는 세상을 목표로 한다.

테라뷰 로고. [사진=테라뷰]

회사에 따르면 특히 6G가 실제로 구현되면 기기와 AI가 스스로 데이터를 분석하고 통신하는 만물지능인터넷(AioE), 5G 대비 훨씬 넓은 대역폭을 사용해 기기 연결 밀도가 10배 이상 증가해 가능해진 초연결, 저궤도 위성을 활용해 지구상 어디서나 끊김 없는 초공간 통신이 가능해질 것으로 기대된다.

회사는 IT 전문가들은 6G가 구현된다면 모든 산업과 일상이 AI와 실시간으로 연결되는 차세대 디지털 문명으로의 전환이 가능해져 가상현실(VR) 및 혼합현실(MR) 서비스, 자율주행 차량, 산업 전반에 활용되는 연결형 자율 로봇 시스템 등 첨단산업 발전에 기여할 것으로 전망하고 있다고 설명했다.

또한 기존의 네트워크가 데이터 전송 인프라의 역할에 머물렀다면, 6G는 네트워크 자체가 지능을 가지고 상황을 판단하고 학습하는 AI 내재화 방식을 지향한다. 네트워크 전반에 AI 기능을 분산시켜 인공지능이 스스로 6G 네트워크의 자원 관리, 트래픽 제어, 데이터 전송 최적화를 수행하는 차세대 지능형 네트워크 구조인 6G 분산형 신경망이 확장되면 네트워크는 사람과 기기, AI를 연결하는 지능형 인프라로 거듭나게 된다.

국제전기통신연합(ITU)이 발표한 자료에 의하면 6G의 핵심 요구사항은 초성능, 초저지연, 초연결, 초공간, 초지능, 초정밀이다. 테라뷰가 보유한 THz 기술과 솔루션은 초정밀(Sensing & Communication)과 관련해 높은 정합성을 보이고 있다.

테라뷰는 지난 25년간 테라헤르츠 센서의 설계와 제조 경험을 축적해 왔으며, 이러한 응용 분야에 대한 깊은 이해와 함께 핵심 지식재산(IP)을 보유하고 있어 6G 기반 센싱 및 이미징 기술 제공이 가능하다. 테라뷰는 RIS처럼 기확보된 기술로 즉각 대응이 가능한 부분에서는 무선 통신 사업자들과 긴밀히 협력하며 기술적용과 실증을 논의해 빠른 매출 발생을 준비하는 한편, 중장기적으로는 THz 주파수에서 구현가능한 초정밀 센싱 및 이미징 기능을 통합하는 등 응용기술의 개발 및 상용화를 적극 추진하여 6G의 시대를 앞당기는 선도자로서의 역할을 수행할 계획이다.

아울러 진정한 초연결 사회를 실현할 핵심기술인 6G가 상용화되면 미래의 모바일 기기는 단순한 통신 장비가 아니라 대기 중 오염물질 감지, 식품의 성분 및 칼로리 분석, 원격 의료 영상 및 원격진료, 가상현실 및 디지털 트윈을 위한 제스처 인식 등 다양한 센싱 및 이미징 애플리케이션에 활용될 수 있을 것으로 전망된다.

도널드 도미닉 아논 대표이사는 "테라뷰는 6G 네트워크 핵심 부품 개발에 필요한 테스트·측정 장비는 물론 센싱과 통신 기능의 통합이라는 6G의 목표를 실현하는 데 필요한 THz 센서 및 이미징 기술을 제공할 수 있는 독보적인 위치에 있다고 자부한다"며 "현재 아시아와 유럽의 주요 무선 통신 사업자들과 6GSolve와 같은 제품을 활용한 측정 기술 적용 방안을 논의 중이며 최근 한국에서의 IPO가 긍정적인 요인으로 작용하고 있다"고 전했다.

nylee54@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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