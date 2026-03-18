7년 만에 '제시카 존스' 귀환…'데어데블: 본 어게인' 시즌2 합류

크리스틴 리터, MCU 복귀

찰리 콕스와 강렬한 액션 시너지 예고



[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마블 히어로 '제시카 존스'가 디즈니+ 오리지널 시리즈 '데어데블: 본 어게인' 시즌2를 통해 7년 만에 귀환한다.

18일 제작사 측에 따르면 마블 히어로 팀 '디펜더스'의 핵심 멤버인 '제시카 존스'가 '데어데블: 본 어게인' 시즌2에 전격 합류한다. 배우 크리스틴 리터가 마블 시네마틱 유니버스(MCU) 세계관으로 복귀하는 것은 2019년 '마블 제시카 존스' 시즌3 이후 약 7년 만이다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '데어데블: 본 어게인' 시즌 2, 1차 티저 포스터 [사진=디즈니+] 2026.03.18 taeyi427@newspim.com

'제시카 존스'는 어린 시절 사고로 초인적인 힘을 얻은 사설 탐정으로, '데어데블', '루크 케이지', '아이언 피스트'와 함께 뉴욕을 지켜온 '디펜더스'의 일원이다. 시니컬한 매력을 지닌 그가 '데어데블'과 다시 만나 선보일 새로운 팀워크에 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

크리스틴 리터는 "제시카 존스는 많은 사람이 사랑해 온 상징적인 인물"이라며 "이 캐릭터가 여전히 들려줄 이야기가 남아 있다고 느꼈다"고 복귀 소감을 전했다.

10년 이상 '데어데블'을 연기해 온 찰리 콕스 역시 "과거 '마블 디펜더스'에서 함께 작업했던 경험이 정말 즐거웠다. 그녀와 다시 함께하게 돼 기쁘다"며 "이번 시즌에서는 인상적인 전투 장면들을 함께 선보일 예정"이라고 덧붙여 한층 강렬해진 액션을 예고했다.

시리즈 쇼러너이자 총괄 프로듀서인 다리오 스카다페인은 "'제시카 존스'의 복귀는 시즌1 때부터 구상했던 이야기의 일부였다"며 "그는 반드시 이 세계관에 존재해야 하는 인물"이라고 강조했다.

'데어데블: 본 어게인' 시즌2는 뉴욕 시장 '윌슨 피스크'(빈센트 도노프리오 분)의 무자비한 통제에 맞서 헬스키친의 평화를 되찾으려는 '데어데블'(찰리 콕스 분)의 반격을 그린다. '벤자민 포인덱스터(불스아이)' 역의 윌슨 베델도 복귀해 극의 긴장감을 끌어올릴 예정이다.

'데어데블: 본 어게인' 시즌2는 오는 25일 디즈니+에서 단독 공개된다.

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