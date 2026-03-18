에이치피오 "자회사 주닥, 美 아마존 공식 입점"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 건강생활기업 에이치피오는 자사 더마코스메틱 브랜드 '주닥(JOODOC)'이 미국 아마존(Amazon)에 공식 입점했다고 18일 밝혔다.
회사에 따르면 주닥은 피부과 전문의 이주희 대표의 임상 데이터와 과학적 노하우를 기반으로 설립된 브랜드다. 최근 국내 최대 헬스앤뷰티(H&B) 스토어 올리브영 입점과 동시에 대표 제품 '로즈 젠틀 클렌징 밀크' 등이 완판을 기록하며 폭발적인 성장세를 입증했다.
특히 이번 아마존 진출을 계기로 에이치피오의 해외 네트워크와 주닥의 제품 경쟁력이 결합해 시너지 효과가 극대화될 것으로 기대된다. 주닥은 단순한 화장품 판매를 넘어 피부 전문가의 노하우를 담은 '메디컬 셀프케어(Medical Self-Care)' 문화를 북미 시장에 전파한다는 계획이다.
또한 주닥의 '펑션 No.1 유기농 녹차 78% 토너'는 제주 유기농 녹찻잎을 72시간 저온 추출해 모공과 피부 톤을 케어하는 독자 기술력으로 개발됐다. 이 제품은 글로벌 뷰티 매거진 얼루어(Allure)의 'K-Beauty Box'에 선정되며 해외 시장에서 일찍이 그 기술력을 인정받은 바 있다.
회사는 이번 아마존 입점을 통해 클렌징 제품을 필두로 피부 장벽 관리에 특화된 다양한 스킨케어 라인을 북미 소비자들에게 선보일 예정이다.
이주희 주닥 대표는 "글로벌 시장에서도 피부 장벽 케어에 대한 수요가 급증하는 추세"라며 "아마존 진출을 발판 삼아 전 세계 소비자들에게 주닥만의 건강한 피부 루틴 솔루션을 제안하고 에이치피오의 글로벌 건강생활기업 도약에 기여하겠다"고 밝혔다.
한편 이번 입점은 세계 최대 코스메틱 시장인 북미 진출의 교두보를 마련한 것으로 에이치피오는 이를 기점으로 글로벌 건강생활기업으로의 도약을 본격화할 방침이다.
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