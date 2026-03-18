조길형 충북지사 예비후보 사퇴…"국민의힘, 이제 제 자리가 아니다"

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 충북지사 예비후보로 나섰던 조길형 전 충주시장이 17일 늦은밤 공천심사 신청을 전격 취소하며 예비후보직 사퇴를 선언했다.

중앙당의 공천 방향에 대한 불신과 실망감이 누적된 끝에 내려진 결정이란 분석이 나오는 가운데 충북지사 경선에 적잖은 파장이 예상된다.

3일 조길형 전 충주시장이 충북도청에서 충북지사 출마 선언을 하고 있다. [사진=독자] 2026.03.03 baek3413@newspim.com

조 전 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "며칠간의 상황을 보며 이 당은 더 이상 제가 사랑하던 당이 아님을 인정할 수밖에 없었다"며 "국민의힘 소속 예비후보로 등록한 것도 취소하겠다"고 밝혔다.

이는 김영환 충북지사의 컷오프(공천배제) 이후 혼란을 빚고 있는 당내 공천 기류에 사실상 '이탈'을 선언한 것으로 해석된다.

그는 "13년간 당명이 바뀌고 대통령 탄핵까지 겪는 동안 당원으로서 충실했으나, 민심과 동떨어진 운영에 더는 뜻을 이어갈 수 없다"며 "도민이 아닌 중앙이 주도하는 공천 구조 속에서 자신을 인정받지 못하는 현실이 참담하다"고 호소했다.

이어 "도민이 아닌 저들에게 공천을 구걸하는 것은 구차한 일이며, 저들이 저를 배제하도록 두는 것은 모욕적인 일"이라며 현 지도부의 공천 운용 방식을 정면으로 겨냥했다.

정치권에서는 조 전 시장의 이번 결정이 단순한 개인적 결단을 넘어 국민의힘 중앙당의 공천 주도 방식에 대한 지역 반발의 본격화로 보고 있다.

지역 정치 관계자는 "조 전 시장은 충주소장을 거치며 도정과 지방행정 경험을 쌓은 중량급 인사로, 그의 이탈은 단순한 불출마 이상의 정치적 의미를 지닌다"고 진단했다.

조 전 시장은 "국민의힘 지도부는 하고 싶은 대로 하되, 원하는 사람이 누구든 조속히 결론을 내려 승리를 이뤘으면 한다"며 "물새가 노닐던 물가를 흐리지 않고 살며시 떠나듯 작별을 고한다"고 글을 맺었다.

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