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국민의힘 용인시의원 공천 신청에 현역 시의원 '지역이동' 논란

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김태우 시의원 "거주지가 총선 선거구 획정 따라 당협 이동된 것" 해명
최정헌 시의원, 수원갑에서 용인을 공천신청...당협 "사전 협의 없었다"

[용인=뉴스핌] 정종일 기자 = 6·3지방선거 국민의힘 경기도당 지역구기초의원 접수현황이 발표되면서 용인지역 정가가 술렁이고 있다.

용인특례시의 한 당협 지역구에 타 당협소속 현역 시의원과 인근 자치단체의 현역 시의원이 공천신청을 하면서 벌어진 일이다.

국민의힘CI.[사진=국민의힘]

17일 지역 정가에 따르면 논란의 주인공은 용인정 당협소속 지역인 차선거구(구성동, 마북동, 동백1동, 동백2동)의 김태우 시의원과 수원시 다선거구(정자1동, 2동, 3동)의 최정헌 시의원이다.

김태우 의원은 용인을 당협소속 지역구인 용인시 바선거구, 최정헌 시의원은 용인시 라선거구에 공천신청을 한 것으로 확인됐다. 

용인특례시의회와 수원용인특례시의회 홈페이지 현역의원 현황. 사진은 왼쪽부터 김태우 시의원, 수원특례시 최정헌 시의원.[사진=인터넷 홈페이지 캡쳐]

◆ 김태우 용인시의원, 용인정에서 용인을..."거주지가 지난 총선 선거구 획정에 이동된 것"

김태우 의원은 뉴스핌과의 전화통화에서 "당협의 변동 때문에 논란이 되고 있는 것은 알고 있지만 사안의 실체를 확인하지 않고 지역구를 버린 것처럼 매도하는 것이 이해가 되지 않는다"면서 "실제 거주하며 의정활동을 해왔던 지역을 고수하기 위한 결정이었다"고 말했다.

김 의원은 "21대 총선당시 제가 거주하고 있는 동백2동이 용인시 정선거구에 속해 있어 당시 구성동, 마북동, 동백1동, 동백2동을 포함하는 차선거구로 출마를 했던 것"이라며 "22대 총선이 있었던 지난 2024년 선거구 획정에서 동백2동이 용인시 을선거구로 편입됐기 때문에 거주 지역인 동백2동을 기준으로 공천신청을 하다보니 당협 이동이 됐다고 해명했다.

이어 "공천 등록을 하기 전에 기존 당협위원장과 이동하게되는 당협위원장께 전화를 드려 거주지 문제로 용인시 을 지역으로 공천등록을 하게 됐다고 말씀드렸다"고 지역이동 논란에 대해 해명했다.

제 21대 총선과 제22대 총선 당시 중앙선거관리위원회가 발표한 선거구획정내역 발췌. 21대 총선에 동백2동이 용인정에 았었고 22대 총선에는 용인을로 이동되어있다[사진=중앙선관위 선거구획정 내역 캡쳐]

◆ 최정헌 수원시의원, 수원갑에서 용인을 이동

수원시 다선거구(정자1동, 2동, 3동)의 최정헌 시의원의 경우 상황이 조금 다른 것으로 확인됐다.

최정헌 의원은 수원에서 초·중·고를 졸업하고 고려대학교 정책대학원 글로벌정치힉 석사를 받은 수재로 수원시 시장경제협회 협회장, 조원고등학교 운영위원회 지역위원, 조원고등학교 운영위원회 위원장, 수원시 노동자종합복지관 운영위원, 수원시 동물보호센터 운영위원, 국민의힘 중앙위원회 정보과학 위원, 대통령 직속 민주평화통일자문회의 자문위원, 국민의힘 경기도당 수원시갑 청년위원회 위원장 등 수원 갑지역을 중심으로 다양한 활동을 전개해 왔다.

또 지난 2022년 지방선거에서 수원시 다선거구(정자1동, 2동, 3동) 국민의힘 후보로 공천을 받아 당선됐고 다양한 의정활동을 전개해 온 수원을 이끌어 갈 젊은 인재로 평가받아 왔다.

하지만 수원의 아들이었던 최 의원이 지난 11일 마감된 국민의힘 경기도당 6.3지방선거 지역구 기초의원 공천신청자 명단에 수원이 아닌 연고도 없는 용인을 지역의 라선거구에 공천 신청한 것이 확인되면서 논란이 일고 있다.

최 의원은 용인을 지역에 공천신청을 하면서 공천 신청한 지역 용인을 당협의 채진웅 당협위원장과 소통이 없었고 당초 소속됐던 수원갑 당협의 이봉준 당협위원장과도 상의하지 않고 독단적으로 이동한 것으로 알려졌다.

채진웅 용인을 당협위원장은 "수원의 최정헌 의원을 평소 각종 행사에서 자주 봐 왔고 이미지도 좋았다"며 "공천신청자 명단에 최정현 의원의 이름을 봤을 때 조금 놀랐다"라고 말했다.

이어 "(본인이)지난해 당협위원장이 된 후 용인지역에서 함께 할 청년일꾼을 공모하는 프로그램을 운영 한 바 있는데 당협위원장이 출신지와 관계없이 좋은 인재들을 지역으로 유입시키기 위해 노력하는 모습을 보고 최정현 의원이 이동을 결정했을 수도 있다"면서 "좋은 인재들이 이동해 오는 것에 대해 크게 반감을 갖지 않는다"고 밝혔다.

용인지역 정가에서는 "이와같은 지역이동 공천신청에 대해 자신을 믿어준 주민들의 신뢰를 배신하는 것은 차치하더라도 국민의힘 경기도당이 정치아카데미 교육 중 '시의 경계를 넘어서 공천신청하는 것은 불가'한 것으로 교육 받은 바 있다며 도당의 지침을 반하는 행위를 한 것"이라고 지적했다.

또 "기초의원 선거는 지역에서 헌신하고 봉사해 오며 지역의 현안을 잘 알고 있는 일꾼을 뽑는 것인데 지역과 연고도 없고 활동도 하지 않다가 갑자기 출마를 하는 후보는 우리 당을 지지하는 시민들도 돌아서는 상황이 만들어질 것"이라고 경고했다.

국민의힘 경기도당 관계자는 "공천신청은 자유지만 기본적으로 시 단위 넘어서 공천 신청하는 것은 상식적으로 안되는 것으로 알고 있지만 이런 사안이 문제가 있다면 공천관리위원회가 면밀히 판단할 것"이라고 전했다.

한편 최정헌 의원의 입장을 듣기 위해 수차례 연락을 시도했으나 연락이 닿지 않았다.

한 인터넷언론 보도를 통해 알려진 최 의원의 입장을 보면 "수원에서 청년으로 당선되고 활동을 많이 했는데 용인같은 경우 수원보다 인구는 조금 적지만 청년인구만 봤을때는 기흥구가 청년인구가 가장 적은 지역이다. 수원에서 가졌던 경력들을 용인의 발전을 위해 새로운 도전을 하기 위해 신청했다"고 했다.

observer0021@gmail.com

 

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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